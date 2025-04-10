مقتل 6 أشخاص جراء تحطم مروحية في نهر هدسون بنيويورك- (فيديو)

نيويورك: قال مصدر إن ستة أشخاص قتلوا في حادث تحطم مروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك قبالة مانهاتن اليوم الخميس.

وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقريرا بشأن سقوط مروحية في النهر حوالي الساعة 15:17 مساء.

ووقع حادث التحطم في النهر قرب شارع هيوستن ونفق هولاند.

وأظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المروحية وهي مقلوبة والمياه تغمر معظمها. وذكرت إدارة الإطفاء أن وحداتها تجري عمليات إنقاذ في موقع الحادث. وظهرت في المقطع عدة قوارب إنقاذ تبحر حول المروحية.

وكانت قوارب الإنقاذ قريبة من موقع قرب الواجهة المائية لمانهاتن، على مقربة من رصيف صيانة طويل. وتم إرسال شاحنات إطفاء ومركبات طوارئ أخرى بالقرب من موقع الحادث.

(أب)