مقتل 6 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في معركة بجنوب لبنان- (صور)

بيروت: أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقتل 6 عسكريين بينهم ضابط برتبة رائد في معركة بجنوب لبنان.
وقال الجيش في بيان نشره على موقعه إن “قائد فصيل في الكتيبة 51 لواء النخبة غولاني، قُتل في معركة بجنوب لبنان إلى جانب 5 جنود آخرين من الكتيبة نفسها”.
ونشر الجيش أسماء الضابط القتيل وهو برتبة رائد و4 من الجنود القتلى، وقال إنه سينشر في وقت لاحق اسم الجندي المتبقي.
وبهذا الإعلان، ترتفع إلى 53 حصيلة العسكريين الذين قُتلوا في المعارك الدائرة مع حزب الله منذ بدء الهجوم البرّي على الأراضي اللبنانية في 30 أيلول/سبتمبر.
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميًا مقتل ضابطين وثلاثة جنود من كتيبة 51 في لواء جولاني، وهناك سادس فطس متأثرًا بجراحه سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً .
كما أعلنت قبل ساعات في التغريدة أدناه https://t.co/Pfv4tzGdvg pic.twitter.com/i7PHcw1AB3
— Tamer | تامر (@tamerqdh) November 13, 2024
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الجندي السادس الذي قتل في جنوب لبنان يوآف دانيال . pic.twitter.com/MkNvXbwDtj
— משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) November 13, 2024
من جانبها، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية ملابسات مقتل الإسرائيليين الـ6 بجنوب لبنان.
وقالت الصحيفة: “تحركت القوة في المنطقة الليلة الماضية، ضمن عملية قامت بها الفرقة 36 (مدرعات) لتمشيط الأراضي اللبنانية قرب الحدود”.
وأضافت: “يكشف تحقيق أولي أن القوة دخلت مبنى قرب الساعة العاشرة صباحا (+3 ت.غ) لم تكن القوات الإسرائيلية قد عملت فيه بعد”.
وأردفت الصحيفة: “قام المخربون (مقاتلو حزب الله) الذين نصبوا الكمين في المكان بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية من مسافة قصيرة جدا”.
وتابعت: “يحقق الجيش الإسرائيلي في الاشتباه بأن المخربين خرجوا من فتحة تحت الأرض، وبالتالي لم يصابوا في الهجمات التي سبقت دخول القوة الإسرائيلية”.
وفيما يتعلق بالاشتباك، قالت “يديعوت أحرونوت”: “نشبت معركة شرسة من مسافة قصيرة داخل المبنى، وقُتل واحد على الأقل من المخربين. واستمر القتال في المنطقة لعدة ساعات أخرى حتى تمت السيطرة على الساحة”.
وبمقتل العسكريين الستة بجنوب لبنان، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 792 ضابطا وجنديا، بينهم 373 قُتلوا منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر نفسه، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي.
وبحسب المعطيات نفسها، أصيب منذ بداية حرب الإبادة 5334 ضابطا وجنديا إسرائيليا، من ضمنهم 2424 منذ اجتياح غزة.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و365 شهيدا و14 ألفا و344 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الأربعاء.
ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.
(وكالات)
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار حزب الله اللبناني يا إخواني الأسود والفهود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء أطفال ونساء لبنان هذي سنة كاملة وزيادة ✌️🇱🇧💪🚀🐒🔥
الرئيس المنتخب وبايدن ناقشا قضيتين اختلفا بشأنهما في الماضي، أولهما الحرب في أوكرانيا، التي وعد ترامب بإنهائها فور توليه منصبه، والحرب المستمرة في الشرق الأوسط، حيث اتهم ترامب الرئيس بايدن بعدم دعم إسرائيل بشكل كاف، وقال ترامب إنه وبايدن ناقشا قضية الشرق الأوسط باهتمام كبير. وأضاف ترامب: أردت أن أعرف آراء الرئيس بايدن، وقد أعطاني إياها، لقد تحدثنا كثيرا عن الشرق الأوسط، أردت أن أعرف رؤيته حول مكاننا الحالي وما يفكر فيه، وقد أعطاني إياها، وكان لطيفًا للغاية.
اخبار تُشرح القلوب الحزينة…👏! على الأقل يتذوق هؤولاء القتلة ( جزء من عذابات إخواننا في غزة و لبنان ) ..كل من يقاوم هذا المحتل الصهيوني المجرم الفاشي…نرفع له القبعة و نبارك له كل خطوة يتم إتخاذها ضد هؤولاء الوحوش الادمية ..الذين عاثوا في الارض فسادا.
حزب الله و مع كل الضربات التي تلقاها يحارب عن كل الامة العربية و الاسلامية. و مع ذلك نجد بعض الحمقى الذين يقللون من انجازاته او بسبب أخطاء سابقة يفرحوا لمقتل أفراد منه. خطأ الحزب انه احتكر شرف المقاومة لنفسه, لذلك يتلقى الان اكثر الضربات. حان الوقت ليكون هذا الشرف ملك كل العرب و الاسلام.
كل الدول العربية و الاسلامية شعوبا و حكام و أنظمة لم تقدم ربع ربع ما قدمه أهل الجنوب.
اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وتقبل شهداءهم النصر لمحور للمقاومة
آمين آمين آمين يارب العالمين ✌️🇱🇧🇵🇸🇮🇷🤲
الهم صلي علي حبيبنا محمد. الهم المزيد . الله يقويكم و يزيدكم بأس عليهم. قرّبت ان شاء الله. الله ينصر المقاومة الاسلامية في كل مكان من فلسطين الي لبنان الي اليمن الي العراق و ان شاء الله في المستقبل الاردن و مصر و سوريا و الجزائر . الله محيي المقاومة.
بارك الله بكم يا ابطال حزب الله المؤمنين و انتم تطاردون الصهاينة المجرمين القتلة و ترسلونهم إلى جهنم