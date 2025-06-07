مقتل 6 وإصابة 80 في غارات جوية روسية مكثفة على أوكرانيا

كييف: قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل ستة على الأقل في وقت دوت فيه انفجارات قوية في أنحاء البلاد.

وجاءت الهجمات في أعقاب تحذير من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقله عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الكرملين سيرد على كييف بعد أن دمرت طائرات مسيرة أوكرانية عدة قاذفات استراتيجية في هجمات في عمق روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ثلاثة من العاملين في فرق الاستجابة للطوارئ قتلوا في هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة على العاصمة. وقتل اثنان في هجوم على مدينة لوتسك في شمال غرب البلاد.

وأضاف في خطابه المسائي المصور اليوم الجمعة “من قتلوا في كييف كانوا من فرق الإنقاذ التي وصلت لموقع ضربة أولى وللأسف قتلوا مع تكرار الضربة الروسية”.

وكتب وزير الخارجية أندريه سيبيها على منصة إكس “خلال الليل، ردت روسيا على تدمير طائراتها… بمهاجمة المدنيين في أوكرانيا… أصيبت مبان متعددة الطوابق. وتضررت بنية تحتية للطاقة”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت الهجوم على أهداف عسكرية وأخرى ذات صلة بالجيش ردا على ما وصفتها بأنها “أعمال إرهابية” أوكرانية ضد روسيا.

وقال زيلينسكي إن 80 أصيبوا في أنحاء البلاد في الهجمات التي استهدفت أيضا عدة بلدات ومدن أخرى بالإضافة إلى كييف. وأشار إلى أن آخرين ربما لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض.

وفي لوتسك، قالت خدمة الطوارئ الوطنية إن 30 أصيبوا هناك إضافة إلى سقوط قتيل. وقال ممثلون للادعاء إن الهجوم ألحق أضرارا بمنازل ومؤسسات تعليمية وبناية حكومية.

وقال سلاح الجو إن روسيا استخدمت 407 طائرات مسيرة، وهو من أكبر الأعداد المسجلة في هجوم واحد. وذكر أيضا أنه تم إطلاق 45 من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

هجمات على نظم النقل

قالت الإدارة العسكرية لكييف إن نظام النقل بمترو الأنفاق تعطل بسبب ضربة روسية أصابت مسارات بين المحطات وألحقت أضرارا بها. وذكرت شركة السكك الحديدية الحكومية أنها حولت أيضا بعض القطارات بسبب الأضرار التي لحقت بالسكك الحديدية خارج المدينة.

وأفاد شهود من رويترز بوقوع سلسلة من الانفجارات المدوية التي تسببت قوتها في هز النوافذ لمسافات بعيدة عن مواقع القصف.

ولجأ بعض سكان كييف إلى محطات مترو الأنفاق أو إلى مواقف السيارات تحت الأرض.

وقال مصور من رويترز في حي سولوميانسكي في العاصمة إن طائرة روسية مسيرة استهدفت مبنى سكنيا، مما خلف حفرة كبيرة وعلامات احتراق.

وسحقت الكتل الخرسانية المتساقطة من المبنى السيارات المتوقفة في الأسفل. وكان اثنان من محققي الشرطة يفحصان ما بدا أنه محرك الطائرة المسيرة.

في وقت سابق من الليل، سمع مراسلون من رويترز صوت أزيز الطائرات المسيرة الروسية في السماء، ترافقه أصوات إطلاق نار من البطاريات الأوكرانية المضادة للطائرات.

ودعا زيلينسكي إلى ممارسة ضغوط منسقة على روسيا.

وقال على منصة إكس “إذا كان هناك من لا يمارس الضغط ويعطى الحرب مزيدا من الوقت لحصد الأرواح، فهذا تواطؤ… علينا أن نتحرك بحزم”.

وقال الجيش الأوكراني إنه شن ضربة استباقية خلال الليل على مطارين عسكريين في منطقتي ساراتوف وريازان الروسيتين إضافة إلى استهداف ثلاثة مستودعات وقود على الأقل.

وفي واحدة من أكثر الهجمات جرأة في الحرب بين أوكرانيا وروسيا، دمر عملاء أوكرانيون مطلع الأسبوع بعض القاذفات الاستراتيجية الروسية على الأرض باستخدام طائرات مسيرة مخبأة في أعشاش خشبية.

وقال ترامب بعد محادثة هاتفية مع بوتين يوم الأربعاء إن الكرملين يعتزم الرد على الهجوم الأوكراني على القواعد الجوية الروسية.

(رويترز)