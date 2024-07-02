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مقتل 60 شخصا فى حادث تدافع بالهند- (صور وفيديو)

منذ 40 دقيقة

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نيودلهي: لقي 60 شخصا حتفهم على الأقل في حادث تدافع وقع خلال تجمع ديني في بلدة بشمالي الهند اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنه مسؤولون بالإدارة المحلية .

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن الشرطة الهندية، أن التدافع وقع في منطقة هاثراس بولاية أوتار براديش، بينما كان يغادر مئات الأشخاص المنطقة بعدما شاركوا في تجمع من أجل صلوات هندوسية.

وقال أشيش كومار، المسؤول الإداري بالمنطقة، إن التجمع نظمه أحد الزعماء الروحيين وكانت الخيمة التي انعقد فيها التجمع مكتظة.

وذكر كومار أن بعض الأشخاص أصيبوا بالإغماء بسبب الرطوبة العالية وفى الوقت الذى حاول فيه أشخاص آخرون الاندفاع والخروج سقط البعض وتعرضوا للدهس مما أدى إلى التدافع . وأضاف “ستون شخصا على الأقل لقوا مصرعهم .”

وذكرت قناة إنديا توداي التلفزيونية أن العديد من الأشخاص أصيبوا وهناك مخاوف من أن يرتفع عدد القتلى.

وشكل رئيس وزراء ولاية أوتار براديش لجنة من كبار مسؤولي الشرطة والإدارة للتحقيق في الحادث.

(د ب أ)

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