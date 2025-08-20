مقتل 7 سودانيين في هجوم لـ«الدعم السريع» شمال كردفان

الخرطوم ـ «القدس العربي»: قتل 7 مدنيين سودانيين بينهم طفلان، أمس الأربعاء، جراء هجوم شنته قوات «الدعم السريع» على قرية الغبشان المرامرة في ولاية شمال كردفان.

حصار وجوع

يأتي ذلك بعد يوم واحد من هجوم مدفعي نفذته قوات «الدعم السريع»، استهدف المستشفى الجنوبي في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وأدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل.

وتعاني المدينة من الحصار والتجويع وانعدام الدواء لأكثر من عام، بينما تتصاعد الهجمات البرية والجوية التي حصدت مئات الأرواح ودمرت البنية التحتية للفاشر.

ويواصل المشهد التدهور في ولايات كردفان وإقليم دارفور مع تصاعد أعمال العنف ضد المدنيين، وتكرار الهجمات التي تطال المرافق الحيوية والصحية، وسط تفشي الأوبئة. في وقت تحذر فيه منظمات دولية ومحلية من كارثة إنسانية شاملة.

وفي أحدث حلقات العنف، أعلنت شبكة «أطباء السودان» عن مقتل 7 مدنيين بينهم طفلان، وإصابة 13 آخرين، جراء هجوم شنته قوات «الدعم السريع» على قرية «الغبشان المرامرة» في ولاية شمال كردفان.

ووفقا للشبكة، فإن الهجوم تم بهدف نهب ممتلكات المواطنين، حيث اقتحمت القوة المهاجمة المنازل وأحرقتها، ولم تسلم حتى المنشآت الطبية، إذ تم حرق المركز الصحي الوحيد في القرية ونهب الأدوية والأجهزة المتوفرة داخله.

وأدانت الشبكة الهجوم بأشد العبارات، واعتبرته امتداداً «لسلسلة من جرائم القتل الممنهج والتطهير العرقي» الذي تمارسه قوات «الدعم السريع» في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها. وناشدت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، للتحرك الجاد لممارسة ضغط فعلي على قادة الدعم السريع لوقف هذه الجرائم.

كما شددت على أن «الصمت الدولي» تجاه هذه الانتهاكات يعد بمثابة تواطؤ مباشر ضد المدنيين.

بالتزامن، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر في ولاية غرب كردفان، اعتقال قوة تابعة لـ«الدعم السريع» تجارا من سوق مدينة غبيش، مطالبة عائلاتهم بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وقالت إن القوات التي يتزعمها محمد حمدان دقلو «حميدتي» تتخذ من مباني جهاز الأمن ومنزل معتمد المدينة وكلية الطب البيطري مقرا لعملياتها وإمداداتها.

الصحافيون ضحية

وفي مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، تزداد معاناة السكان نتيجة الحصار الشامل المفروض منذ أكثر من عام من قبل قوات «الدعم السريع»، حيث قطعت الإمدادات الإنسانية والطبية والغذائية عن مئات الآلاف من المدنيين.

وأثارت قضية الصحافي معمر إبراهيم، الذي ينقل الأحداث من المدينة المحاصرة ضجة محلية ودولية، بعد أن ظهرت صور له، تظهر نحولا كبيرا في جسده بسبب الجوع. وقالت لجنة حماية الصحافيين إن معمر يعاني من المجاعة تحت الحصار.

استهدف قرية وتخلّله حرق منازل ومركز صحي

وأوضحت اللجنة أن «الصحافيين في السودان يعانون من ظروف غير إنسانية فقط لأنهم يقومون بعملهم المهني». وأضافت: «في مايو/ أيار الماضي، وثقنا معاناة صحافيي غزة من الجوع أثناء تغطيتهم للحرب. واليوم، نواجه المشهد نفسه في الفاشر».

وأكد إبراهيم أنه لا يزال متمسكا بالأمل، وشكر اللجنة وزملاءه الصحافيين على تضامنهم، مؤكداً في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي: «هذه المحنة ستنتهي قريبا، وسأتعافى».

ومع تفاقم الوضع الإنساني، دعت منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مرارًا إلى إنهاء الحصار عن مدينة الفاشر، والسماح بمرور الإمدادات الإنسانية والطبية. كما طالبت بوقف الهجمات على المنشآت الطبية، والسماح للمنظمات الإغاثية بالعمل بحرية في كافة المناطق المنكوبة.

والإثنين الماضي، وجّه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والجمعية العامة، مناشدا الضغط من أجل فك الحصار عن مدينة الفاشر وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات للسكان.

وحذر من أن مئات الآلاف من المدنيين محاصرون، والعائلات تتعرض للجوع، بينما يموت الأطفال بسبب العرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية.

وشدد على أن القانون الدولي يحظر استخدام التجويع كسلاح في الحروب، وأن الحق في الحياة والغذاء والرعاية الطبية حقوق إنسانية أساسية لا يجوز انتهاكها.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنقاذ المدنيين، محذرا من أن التاريخ سيذكر موقف الأمم المتحدة بين الصمت أو التضامن مع الأبرياء.

نقل مقار حكومية

وفي الخرطوم أصدر عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى الخرطوم إبراهيم جابر، قراراً بنقل كل المقار الحكومية والوزارات (دون استثناء) الكائنة في منطقة وسط الخرطوم في المنطقة الواقعة ما بين شارع النيل شمالاً وحتى السكة حديد جنوباً ومن المقرن غرباً حتى القيادة العامة شرقاً، إلى مواقع بديلة في شرق وجنوب شرق الخرطوم ومواقع في مدينة بحري ومدينة أمدرمان. ونَصَّ القرار على التنسيق بين لجنة نقل المرافق الحكومية والمواقع الإستراتيجية بوسط الخرطوم ومجلس الوزراء لتسليم المقار الجديدة البديلة حسب الكشف المرفق بهذا القرار.

وأوضح القرار أنه وبعد اكتمال عملية التسليم والتسلم للمقار الجديدة البديلة تشرع الوزارات فوراً في مباشرة عملها من تلك المواقع. ووجّه القرار جميع مؤسسات الدولة والجهات الحكومية وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.