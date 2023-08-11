سياسة | دولي

مقتل 7 مصلين في انهيار مسجد بشمال نيجيريا

منذ 55 دقيقة

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باوتشي (نيجيريا):  لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون عندما انهار مسجد يكتظ بالمصلين اليوم الجمعة في مدينة زاريا بولاية كادونا بشمال نيجيريا.

وقال المتحدث باسم مجلس مدينة زاريا عبد الله قواربي إن الحادث وقع في أثناء أداء مئات المصلين صلاة الجمعة في المسجد المركزي بالمدينة.

وأضاف “تم العثور على أربع جثث في البداية ثم عثر فريق الإنقاذ على الجثث الثلاث الأخرى بعد تمشيط المسجد المنهار”.

وتتكرر انهيارات المباني في نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، حيث لا يتم تطبيق اللوائح بالشكل السليم وغالبا ما تكون مواد البناء دون المستوى المطلوب.

(رويترز)

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