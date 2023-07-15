مقتل 7 وإجلاء أكثر من 1000 بسبب انهيارات أرضية وفيضانات في كوريا الجنوبية- (صور)

سول: قال مسؤولون إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وبات ثلاثة في عداد المفقودين، فيما أصيب سبعة آخرون وتم إجلاء أكثر من ألف في كوريا الجنوبية السبت، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع انهيارات أرضية وفيضان أحد السدود.

وذكرت وزارة الداخلية والسلامة أنه حتى الساعة 11 صباحا (02:00 بتوقيت غرينتش) تم إجلاء 1567 شخصا في أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بعدما غمرت المياه أحد السدود في مقاطعة تشنغتشونغ الشمالية إثر تجاوزها طاقته الاستيعابية.

وأمرت الحكومات المحلية بإجلاء أكثر من 7000 شخص، وفقا لسلطات المقاطعة.

واعتبارا من الساعة 9 صباحا، كان يتدفق أكثر من 2700 طن من المياه في الثانية إلى سد جويسان، وهو الحد الأقصى لكمية المياه التي يمكن تصريفها.

وقالت شركة السكك الحديدية الكورية إنها أوقفت تشغيل جميع القطارات البطيئة وبعض القطارات فائقة السرعة، بينما قد تتأخر القطارات السريعة الأخرى بسبب تباطؤ التشغيل حيث تمثل الانهيارات الأرضية والفيضانات وتساقط الصخور خطرا على السلامة.

وفي وقت متأخر الجمعة، خرج قطار عن مساره عندما ألقى انهيار أرضي بالتراب والرمل على خطوط السكك الحديدية في مقاطعة تشنغتشونغ الشمالية، وفقا لوزارة النقل. ولم يكن هناك ركاب على متن القطار، لكن مهندس القطار أصيب.

وفي اجتماع مع الوكالات الحكومية السبت، دعا رئيس الوزراء هان دوك سو الجيش إلى المشاركة بنشاط في أنشطة الإنقاذ من خلال العمل مع المسؤولين الحكوميين لتعبئة المعدات والقوى العاملة.

(رويترز)