مقتل 8 أشخاص في قصف جوي أردني على جنوب سوريا- (فيديوهات)

صورة من صفحة السويداء24 من مشاهد بعد القصف على بلدة عرمان القريبة من الحدود الأردنية السورية

دمشق/ لندن: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ،اليوم الخميس، بمقتل ثمانية أشخاص في قصف الطائرات الحربية الأردنية لريف السويداء بجنوب سوريا .

وقال المرصد، ومقره لندن، في بيان صحفي اليوم: “شنّ الطيران الحربي الأردني غارات جوية، ليل الأربعاء/ الخميس، استهدفت منازل ومستودعاً في منطقتين جنوب شرقي السويداء مخلّفة ضحايا وأضراراً مادية كبيرة”.

وأشار إلى أن الضربات الأردنية استهدفت منزلين على الأقل في بلدة عرمان، ما أدى لمقتل ثمانية أشخاص، بينهم طفلتان وأربع سيدات، لافتاً إلى أن العدد لا يزال مرشحاً للارتفاع، لوجود عالقين تحت الأنقاض، ومعلومات عن ضحايا آخرين.

وأوضح أن دماراً كبيراً لحق بالمنازل في البلدة، وسط نداءات استغاثة من قبل الأهالي لفرق الإنقاذ للتوجه لمكان الاستهداف ورفع الأنقاض وانتشال الجثث العالقة، كاشفاً عن أن الغارات طالت مستودعاً يعود لأحد المواطنين في قرية ملح بريف السويداء الجنوبي الشرقي، ما أدى لتضرره، برفقة منزل بجانبه، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن”.

وأشار المرصد إلى أن “هذه المرة الثالثة التي تقوم بها طائرات حربية أردنية بقصف الأراضي السورية، منذ مطلع العام الجاري”.

وكان المرصد أفاد بأن “الطائرات الحربية الأردنية تشن ضربات جوية على الأراضي السورية، في إطار حملاتها الأمنية لملاحقة تجار المخدرات والحد من عمليات تهريبها التي تتم عبر الأراضي السورية إلى الأردن من ريف السويداء”.

( د ب أ )