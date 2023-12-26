مقتل 8 في غارات تركية على مناطق خاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”

القاهرة: قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في وقت متأخر من يوم الإثنين إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون في غارات جوية تركية على مناطق خاضعة لسيطرتها في سوريا منذ 23 ديسمبر كانون الأول.

ونفت القوات المدعومة من الولايات المتحدة مزاعم تركية بمقتل عدد من مقاتليها في الهجمات. وقالت في بيان “لم نفقد أيا من مقاتلينا. ولا يوجد لدينا مقاتلين في المناطق التي تتعرض للهجمات، ومن تم استهدافه وتعرضَ للهجمات هو شعبنا”.

ولم يرد على الفور تعليق من تركيا على بيان قوات سوريا الديمقراطية. وتعتبر أنقرة القوات الكردية منظمات إرهابية.

وقوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية وتضم مقاتلين عرب، شريك رئيسي في التحالف أمريكي القيادة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتسيطر القوات على ربع مساحة سوريا في منطقة بها حقول نفط وينتشر فيها نحو 900 جندي أمريكي.

(رويترز)