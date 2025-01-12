مقتل 8 وإصابة 50 في انفجار بمحطة وخزّان للغاز في محافظة البيضاء باليمن- (فيديوهات)

لقطة شاشة من فيديو لانفجار محطة وخزان غاز في محافظة البيضاء في اليمن

لندن- “القدس العربي”: قال مصدر طبي ومسؤول محلي إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 50 في انفجار بمحطة للغاز وخزّان لتخزين الغاز في محافظة البيضاء باليمن.

وأكد مصدر بالسلطة المحلية أن 15 من المصابين في حالة حرجة.

كارثه انسانيه اليوم في محافظة البيضاء بمديرية الزاهر بالقرب من حد يافع حيث انفجرت محطات سوق الغاز هناك مما أدى إلى حريق هائل في المنطقه راح ضحيتها ما يقارب ٢٠٠شخص بين شهيد وجريح انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/j7nThFFe2w — adel alzeray (@aboaynha1) January 11, 2025

الحادثة، التي وقعت في منطقة الناصفة شمال المحافظة، أسفرت أيضًا عن اندلاع حريق هائل طال أكثر من 20 سيارة، وتسبّب بأضرار مادية كبيرة.

المصدر المحلي ذكر أن الانفجار حدث في ظروف تشهد فيها المنطقة اشتباكات بين مسلحين وقوات جماعة “أنصار الله”، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية قد باشرت تحقيقًا للكشف عن أسباب الانفجار.

يأتي هذا الحادث في ظل الصراع المستمر الذي يعصف باليمن لأكثر من عقد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.

حسبي الله ونعم الوكيل.

انفجار واحتراق اكثر من 5محطات غاز في محافظة البيضاء _ الزاهر _ ال حميقان.

في اعداد كبيره من الحالات. pic.twitter.com/IjImAyiwXc — مـكـحل بـعيــون بيـضــانيــةة (@ama_966) January 11, 2025

(وكالات)