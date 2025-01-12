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مقتل 8 وإصابة 50 في انفجار بمحطة وخزّان للغاز في محافظة البيضاء باليمن- (فيديوهات)

12 - يناير - 2025

لقطة شاشة من فيديو لانفجار محطة وخزان غاز في محافظة البيضاء في اليمن

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لندن- “القدس العربي”: قال مصدر طبي ومسؤول محلي إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 50 في انفجار بمحطة للغاز وخزّان لتخزين الغاز في محافظة البيضاء باليمن.

وأكد مصدر بالسلطة المحلية أن 15 من المصابين في حالة حرجة.

الحادثة، التي وقعت في منطقة الناصفة شمال المحافظة، أسفرت أيضًا عن اندلاع حريق هائل طال أكثر من 20 سيارة، وتسبّب بأضرار مادية كبيرة.

المصدر المحلي ذكر أن الانفجار حدث في ظروف تشهد فيها المنطقة اشتباكات بين مسلحين وقوات جماعة “أنصار الله”، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية قد باشرت تحقيقًا للكشف عن أسباب الانفجار.

يأتي هذا الحادث في ظل الصراع المستمر الذي يعصف باليمن لأكثر من عقد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.

(وكالات)

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