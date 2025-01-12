مقتل 8 وإصابة 50 في انفجار بمحطة وخزّان للغاز في محافظة البيضاء باليمن- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: قال مصدر طبي ومسؤول محلي إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 50 في انفجار بمحطة للغاز وخزّان لتخزين الغاز في محافظة البيضاء باليمن.
وأكد مصدر بالسلطة المحلية أن 15 من المصابين في حالة حرجة.
كارثه انسانيه اليوم في محافظة البيضاء بمديرية الزاهر بالقرب من حد يافع حيث انفجرت محطات سوق الغاز هناك مما أدى إلى حريق هائل في المنطقه راح ضحيتها ما يقارب ٢٠٠شخص بين شهيد وجريح انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/j7nThFFe2w
— adel alzeray (@aboaynha1) January 11, 2025
الحادثة، التي وقعت في منطقة الناصفة شمال المحافظة، أسفرت أيضًا عن اندلاع حريق هائل طال أكثر من 20 سيارة، وتسبّب بأضرار مادية كبيرة.
مشاهد مفجعة اثر #انفجار_محطة_غاز في قرية المجريش عزلة الناصفة مديرية الزاهر #البيضاء والذي راح ضحيته عشرات من القتلى والجرحى #اليمن#البيضاء_الآن #قيفة_ليست_إسرائيل_ياحوثي pic.twitter.com/s0OQqNsYD5
— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) January 12, 2025
المصدر المحلي ذكر أن الانفجار حدث في ظروف تشهد فيها المنطقة اشتباكات بين مسلحين وقوات جماعة “أنصار الله”، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية قد باشرت تحقيقًا للكشف عن أسباب الانفجار.
يأتي هذا الحادث في ظل الصراع المستمر الذي يعصف باليمن لأكثر من عقد، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.
حسبي الله ونعم الوكيل.
انفجار واحتراق اكثر من 5محطات غاز في محافظة البيضاء _ الزاهر _ ال حميقان.
في اعداد كبيره من الحالات. pic.twitter.com/IjImAyiwXc
— مـكـحل بـعيــون بيـضــانيــةة (@ama_966) January 11, 2025
(وكالات)