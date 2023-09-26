سياسة | عربي | العراق

مئة قتيل وأكثر من 150 جريحاً بحريق في قاعة للأعراس بشمال العراق- (فيديوهات)

منذ 27 دقيقة

حجم الخط
0

بغداد: أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى في العراق ، تسجيل مئة حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.

وقال الدفاع المدني العراقي إن “المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة”.

وذكرت مديرية الدفاع المدني أن “قاعة الأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.
وأضافت أن “الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران”.

وأكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

وقال الشمري إنه “توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية”.
وأضاف أن ” الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع المصابين في حادث الحريق “.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

السوداني: العراق حريص على تجاوز خلافه مع الكويت حول خور عبد الله الملاحي
منذ ساعتين
مسؤول عراقي: بغداد تحترم سيادة الكويت
منذ 15 ساعة
خلل فني وراء سقوط مروحية تدريب عراقية جنوب شرقي بغداد
25 - سبتمبر - 2023
رئيس وزراء الكويت: “مغالطات تاريخية ” بالحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله
21 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية