مئة قتيل وأكثر من 150 جريحاً بحريق في قاعة للأعراس بشمال العراق- (فيديوهات)

بغداد: أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى في العراق ، تسجيل مئة حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.

وقال الدفاع المدني العراقي إن “المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة”.

وذكرت مديرية الدفاع المدني أن “قاعة الأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وأضافت أن “الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران”.

وأكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

وقال الشمري إنه “توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية”.

وأضاف أن ” الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع المصابين في حادث الحريق “.

(وكالات)

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فاجعـة تهز قضاء الحمدانية – بخديدا حريق كبير يلتهم قاعة الهيثم للأعراس ونقل المصابين الى مسشتفى الحمدانية وسط مطالبات بالتدخل العاجل لإسعاف الجرحى والمصابين. pic.twitter.com/B1D3fNgDKh — العراق برس (@aliraqplus) September 26, 2023

فاجعــ.ـة تهز قضاء الحمدانية – بخديدا حريق كبير يلتهم قاعة الهيثم للاعراس ونقل المصابين الى مسشتفى الحمدانية وسط المطالبات بالتدخل العاجل لاسعاف الجرحى والمصابين pic.twitter.com/7bxeNFzX7C — يوسف سيرجو – Youssef Sergo (@Youss_ef_199) September 26, 2023