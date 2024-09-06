مقدمو البرامج الإذاعية الإسرائيلية يسخرون من الإبادة الجماعية في غزة وإدارة بايدن تعمل على تجسيد ما يحلمون به

لندن- “القدس العربي”: تناولت المعلقة في صحيفة الغارديان أروى مهداوي ما ينشره الإسرائيليون من مقابلات وحوارات إذاعية (بودكاست) يهزأون فيها من الإبادة الجماعية الحاصلة في قطاع غزة. وتقول “أدمنت ولفترة على لعبة أسأل فيها نفسي: ما الذي يحتاجه الأمر؟ ماذا يحتاج الوضع حتى تقوم إدارة بايدن بعمل جدي من أجل وضع حد للمذبحة في غزة؟ ما الذي يحتاجه الأمر حتى توقف إدارة بايدن التطهير العرقي الجاري حاليا في الضفة الغربية؟ وماذا يحتاج الأمر حتى يظهر مذيعو القنوات الإخبارية الأمريكية الشعبية أي تعاطف حقيقي تجاه الفلسطينيين؟”.

وتتساءل مهداوي “هل ستؤدي أشرطة الفيديو لاغتصاب حرس سجن سيدي تيمان للسجناء الفلسطينيين وتعذيبهم إلى إحداث فرق؟ الجواب هو لا”.

وتتابع “فبالحكم على رد وزارة الخارجية الأمريكية، لا يعتبر الأمر مشكلة كبيرة. فقد قيل لنا إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل التحقيق في الأمر بنفسها، ونحن نثق في أنها ستؤدي مهمتها على الوجه المرضي”، و”لكن ماذا عن شهادات أطباء أمريكيين عن قناصة إسرائيليين وهم يطلقون النار على رؤوس الأطفال الفلسطينيين أثناء لعبهم في الشارع؟”

وتضيف “عندها سنتلقى الجواب بأن هذا ليس شيئا يمكن أن يفعله قناصة مدربون تدريبا عاليا بالخطأ – فهو متعمد على ما يبدو. ومرة أخرى، ليس أمرا مهما، وهذه التقارير ليست خطيرة بما يكفي لكي تتوقف إدارة بايدن عن منح إسرائيل تفويضا مطلقا لتدمير غزة وضم الضفة الغربية”، “لكن ماذا عن أشرطة فيديو منشورة على منصات التواصل الإجتماعي وتصور أطفالا فلسطينيين مزقت الأسلحة أمريكية الصنع رؤوسهم إلى أشلاء؟ أو الفيديو الذي نشر أخيرا عن الطفلة الفلسطينية التي قتلت بشظية وهي تلعب مرتدية حذاء للتزلج في شمال غزة. وكانت ترتدي حذاءها الوردي عندما أعلن أنها ميتة؟

وماذا عن أشرطة الفيديو للجنود الإسرائيليين وهم يحرقون نسخ القرآن؟ مرة أخرى، لا شيء يدعو لإزعاج أفراد إدارة بايدن ويطير النوم من أعينهم”.

وتقول مهداوي إنها قد تذهب بعيدا في ضرب الأمثلة ولكن لا يوجد أي داع وقد توقفت الكاتبة عن لعب “لعبة ما الذي يحتاجه الأمر؟”. فالإجابة واضحة بشكل مؤلم: لن يدفع أي شيء على الإطلاق إدارة بايدن لكبح جماح إسرائيل، فيما تحطمت الأوهام بأن كامالا هاريس قد تكون أفضل من جو بايدن في هذه القضية، على الأقل حتى الآن. و”يمكنك رؤية هذا من خلال الرد الأمريكي الغاضب على قرار بريطانيا تعليق جزء صغير من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، نظرا لوجود “خطر واضح” بإمكانية استخدامها لانتهاك القانون الإنساني الدولي.

وتقول مهداوي “لقد وصلنا إلى هذا الوضع الآن، لأن إدارة بايدن أكدت أن إسرائيل لن تواجه أي مساءلة على الإطلاق”.

وتتابع “في هذا الصدد، أصبح الديمقراطيون الآن على يمين رونالد ريغان، الذي قيد المساعدات العسكرية لإسرائيل عندما كان ذلك مناسبا”.

وتضيف مهداوي أن إسرائيل تتمتع بحصانة من العقاب لدرجة أن جنودها يقومون بمشاركة محتوى فيديو مثير للقلق، فيما يبدو وكأنه جرائم حرب على منصات التواصل الاجتماعي، وهم يعرفون أنهم لن يواجهوا أي تداعيات.

إسرائيل تتمتع بحصانة من العقاب لدرجة أن جنودها يقومون بمشاركة محتوى فيديو مثير للقلق، فيما يبدو وكأنه جرائم حرب على منصات التواصل الاجتماعي، وهم يعرفون أنهم لن يواجهوا أي تداعيات

ففي الأسبوع الماضي تساءل كريس هيز، مقدم برنامج في شبكة “أم أس أن بي سي”، عن سبب تغاضي إسرائيل عن تصرفات جنودها والسماح لهم بوضع عدة فيديوهات لجنود يرتدون ملابس داخلية لفلسطينيات نازحات.

وقال إن “ما لا يفهمه وبعمق عدم اتخاذ الجيش الإسرائيلي إجراءات صارمة ضد نشر جنوده للأخبار المجنونة تماما، فيما يبدو أنه كارثة علاقات عامة” و”هل لا يهتمون؟ هل انهار الانضباط القيادي تماما؟”.

ويعتبر هيز واحدا من أفضل مقدمي الأخبار في الشبكات الأمريكية و”يبدو وكأنه شخص محترم للغاية، لذا فإنني لا أقصد الهجوم الشخصي عندما أقول: هل أنت جاد؟ أنت صحافي وتطرح هذا السؤال بجدية؟ دعني أوضح الأمر: السبب وراء عدم اهتمام الجيش الإسرائيلي بهذه الفيديوهات هو أنه يعلم أنها ليست كارثة علاقات عامة بكل وضوح. ولكي تكون كارثة علاقات عامة، كان لزاما على أمثال صحيفة “نيويورك تايمز” وشبكة “إم. إس. إن. بي. سي” أن تغطيها على النحو اللائق. وهم مهووسون بتغطية المحتجين المؤيدين للفلسطينيين وتشويه سمعتهم باعتبارهم عملاء عنيفين لإيران بحيث لا يستطيعون القيام بذلك. والسبب وراء عدم كون هذه الفيديوهات كارثة علاقات عامة هو أن وسائل الإعلام الغربية لم تغطها إلا بشكل محدود للغاية”.

وتضيف “تعلمون ما هي كارثة العلاقات أكثر من هذا؟ حقيقة أن اثنين من الإسرائيليين يديران بودكاست باللغة الإنكليزية يسمى “تو نايس جويش بويز” (ولدان يهوديان طيبان) ونشرا فيديو قبل فترة يتخيلان الإبادة الجماعية. وأنا لا أبالغ هنا، وأنا أحثكم على الاستماع إليه بأنفسكم ولكن يبدو أن الفيديو أصبح خاصا بعد ردود الفعل العنيفة على الإنترنت. لذا، إليكم بعض النقاط البارزة من المضيفين ناور مينينغر وإيتان وينشتاين: لو أعطيتني زرا لمحو غزة، فلن يكون هناك أي كائن حي فيها غدا، وسأضغط عليه في ثانية”. ويضيف الجنديان: “لا أحد يهتم حقا [بالإبادة الجماعية في غزة]” ولا يوجد أي شخص في إسرائيل … هل تهتم إذا أصيب هذا الطفل في غزة بشلل الأطفال؟ سيقولون، “لا يهمني” [لا يمكن التمييز بينهما]. سيكون هناك حوالي 20 شخصا يهتمون … اللعنة عليهم”.

وجاء في البودكاست “لا يمكنك إلا أن تفكر أنه من الجيد أن تعلم أنك ترقص في حفل موسيقي بينما مئات الآلاف من سكان غزة بلا مأوى، وهذا يجعل الأمر أفضل، حفل موسيقي أكثر متعة”.

وتعلق مهداوي أن من غير الإنصاف القول إن هؤلاء يمثلون كل الإسرائيليين، لكنهم قالا هذا بأنفسهم: “هكذا يشعر الإسرائيليون، الناس يستمتعون بمعرفة أن [الفلسطينيين] يعانون”.

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وتعلق أنه في محاولة الجماعات المؤيدة لإسرائيل الحد من النقد للبودكاست، قللت من أهمية الثنائي مينينغر ووينشتاين باعتبارهم زوجا من الخاسرين الذين لم يسمع بهما أحد من قبل. وهذا ليس صحيحا بالمطلق. ويفتخر موقع ميننغير على الإنترنت بأنه “عمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حملتيه لعام 2019، وكذلك في حملاته عام 2020 و2021 و2022، حيث قام بإنشاء روبوتات الدردشة ومشاريع البيانات الرقمية وإنشاء مقاطع فيديو فيروسية. كنت أيضا مسؤولا عن إدارة جميع القنوات الرقمية لرئيس الوزراء” كما جاء فيه.

ويبدو أن البودكاست مشهور ومنتشر بما يكفي لاستضافة بعض الضيوف المشهورين بما في ذلك آفي إساخاروف، المشارك في تقديم فكرة مسلسل “فوضى” على نتفليكس، وكذا مايكل أورين السفير الإسرائيلي السابق بالولايات المتحدة.

وتختم مهداوي بالقول إن ما يهم فيه هو أن ما يقوله كل من ميننغير ووينشتاين في البودكاست لا يختلف جوهريا عما يقوله الساسة في الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل أنفسهم. فهناك قاعدة بيانات تحتوي على مئات التصريحات من قادة الدولة والسياسيين والشخصيات العامة الذين يسيل لعابهم بشأن الدمار الإبادي. وقال المحامي تيمبيكا نجكوكايتوبي نيابة عن جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير: “إن التصريحات الإبادية الجماعية ليست على الهامش بل ومتجسدة في سياسة الدولة”. وكانت إدارة بايدن واضحة تماما أن سياسة الدولة هذه تتجسد في أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما يلزم للسماح لهذه التصريحات بأن تصبح حقيقة.