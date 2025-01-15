مقرا بـ”مقتل مدنيين كثر” في غزة.. كيربي يؤكد مواصلة واشنطن دعم إسرائيل

واشنطن: قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن عدد قتلى المدنيين الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة “بلغ مستوى غير مقبول”، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن “لا يمكن أن تتخلى” عن دعم تل أبيب.

جاء ذلك في تصريحات صحافية بالعاصمة واشنطن، أمس الثلاثاء، تطرق فيها إلى التطورات في قطاع غزة أيضا.

وردا على سؤال عما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن قد فعلت كل ما بوسعها لمنع قتل عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء في غزة، قال كيربي: “دعمنا إسرائيل في الدفاع عن نفسها بكل الطرق، وبذلنا جهودا للحد من الخسائر المدنية” وفق تعبيره.

وأضاف: “لن أقف هنا للقول إن عدد القتلى المدنيين مقبول. هذا غير مقبول”.

وادعى كيربي أنه لا يعرف “الرقم الحقيقي” لعدد القتلى، مستدركا أنه “قد يكون أعلى مما هو متوقع، لكن هذا العدد كبير جدا”.

المسؤول الأمريكي الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية على غزة، ادعى أن واشنطن عملت مع تل أبيب “على محاولة تقليص هذه الخسائر”.

ورغم إقراره بارتفاع عدد الخسائر المدنية في غزة، أكد كيربي أن “دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس كان أمرا لا يمكن التخلي عنه”.

من جهة أخرى، قال كيربي إنه كان يتمنى أن يعلن خبرا عاجلا عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لكنه أوضح أنه لا يستطيع الإدلاء بمثل هذا التصريح حاليا لأن الاتفاق لم يكتمل بعد.

وأكد المستشار الأمريكي أنه بعد جهود طويلة، أصبحوا “قريبين جدا” من التوصل إلى وقف إطلاق النار.

(الأناضول)