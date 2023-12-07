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مقررة أممية: إسرائيل أعلنت “حربا بلا هوادة” على النظام الصحي بغزة

7 - ديسمبر - 2023

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جنيف: قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، تلالنغ موفوكينغ، إن إسرائيل أعلنت “حربا بلا هوادة” على النظام الصحي في قطاع غزة.

وأوضحت موفوكينغ في بيان الخميس، أن “البنية التحتية الصحية في قطاع غزة دمرت بالكامل”.

وقالت إن “إسرائيل أعلنت حربا بلا هوادة ضد نظام الرعاية الصحية في غزة”، موضحة أن مستشفيات يعالج فيها أطفال أيضا تعرضت مؤخرًا للقصف”.

ولفتت إلى أن “ممارسة الطب تتعرض للهجوم (في غزة)، وكطبيبة ممارسة، لا أستطيع أن أفهم ما يعانيه زملائي في غزة. فهم يعملون بينما يتعرض زملاؤهم وأحباؤهم للهجوم. قُتل العديد منهم أثناء علاج مرضاهم”.

وأوضحت أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 364 هجومًا على المراكز الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 553 شخصًا وإصابة 729 آخرين.
وتابعت موفوكينغ: “نحن في أحلك الأوقات في حياتنا بالنسبة للحق في الصحة”.

وفي وقت سابق الخميس، قال متحدث وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن “الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدّت إلى استشهاد 290 من الطواقم الطبية، وتدمير 102 من سيارات الإسعاف” منذ بدء الحرب.

ولفت إلى أن “قوات الاحتلال استهدفت 130 مؤسسة صحية ما أدى إلى إخراج 20 مستشفى و46 مؤسسة ومركز للرعاية الأولية من الخدمة”.

كما بلغت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 17 ألفا و177 شهيدا و46 ألفا جريح، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت ودمارا هائلا بالبنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

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