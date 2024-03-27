سياسة | دولي

المقررة الأممية ألبانيز تكشف عن تعرضها لتهديدات وتؤكد أن ذلك لن يرهبها

27 - مارس - 2024

المقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز

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“القدس العربي”: أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، الأربعاء، أنها تتعرض للتهديد بسبب انتقادها الحاد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشارت المحامية الإيطالية وخبيرة حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه التهديدات لا ترهبها رغم ذلك.

وقدمت ألبانيز مؤخرا تقريرا لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتهم فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. ووصفت إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري بسبب أسلوب معاملتها للفلسطينيين. وتتهمها الحكومة الإسرائيلية بالتشكيك في حق إسرائيل في الوجود.

وقالت ألبانيز في مؤتمر صحافي لدى سؤالها عما إذا كان النقد يمكن أن يجعلها تتوقف: “قطعا لا، لن يحدث هذا أبدا”.

وبرغم أن الانتقاد “يغضبها”، إلا أنه يشجعها على مواصلة عملها. وأضافت: “العمل الحقوقي أولا وقبل أي شيء يعزز صوت الأشخاص الذين لا يصل صوتهم”.

وتظل رسالة ألبانيز واضحة: “لا شيء يبرر ما تفعله إسرائيل (في قطاع غزة)”.

ودعت المقررة في تقريرها إلى حظر بيع الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها.

وبررت هذا بقولها إنها مقتنعة بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني بسلوكها في حرب غزة، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يربو على 30 ألف شخص، على سبيل المثال عن طريق معاقبة الفلسطينيين جماعيا بينما لم يعد لديهم ما يكفي من طعام ويمكنهم بالكاد الحصول على أي رعاية طبية بسبب الهجمات ضد المستشفيات.

وقالت ألبانيز إن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد  بأن إسرائيل تجاوزت عتبة ارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت أن “إسرائيل تهدف إلى التدمير المنهجي لجميع سكان غزة أو على الأقل لجزء كبير منهم”.

وأكدت أن “القادة والجنود الإداريين والعسكريين في إسرائيل شوهوا عمدا مبادئ القانون، من خلال محاولة ارتكاب أعمال عنف وإبادة جماعية وتدمير الشعب الفلسطيني”.

وشددت على أنه ليس من المجدي الاكتفاء بإدانة أفعال إسرائيل في غزة والقول إن إسرائيل “لا تحترم القانون الدولي”.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم محاكمتها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 27, 2024 الساعة 2:53 م

    تحية كبيرة سيدتي الشجاعة فرانشيسكا الباناز✌️🇵🇸

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 27, 2024 الساعة 2:53 م

    صحيح جدا جدا ✅🇵🇸✌️

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  3. يقول ابو نواس من العراق:
    مارس 27, 2024 الساعة 3:05 م

    شكرا السيدة فرانشيسكا
    Gracia Seniora Francisca
    على قولك للحقيقة واصرارك على تكرارها واعادتها ومواجهة من لايريد سماعها رغم التهديدات التي وصلتك …انك تعرفين الحقيقة ياسيدتي لكونك قد عايشيتها حينما ذهبت إلى غزة والى الأرض الفلسطينية..عرفتي معني الحب الذي يكنه أطفال غزة للعالم والدليل انك حملتي كلمتي (حب) بالعربي على صدرك. إن ماتبغين الوصول اليه هو هدفك النبيل في إيصال الحقيقة وكشف أفعال الصهاينة المجرمين مرتكبي المجاز اليومية المشينة
    شكرا لك والف شكر ياسيدتي Multi Gracia

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  4. يقول حمادي:
    مارس 27, 2024 الساعة 4:39 م

    اسرائيل تجاوزت الابادة الجماعية وجلرائم الحرب على العالم ان يعيذلك وانه لابد من محاسبتها اليوم اوغدا كما يجب عليها اعادة اعمار غزة والامتثال للقوانين الدولية وعلى امريكا التي صاغت هذه القوانين الحترامها والزام النازيين الجدد على الامتثال لهذه القوانين.

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  5. يقول سالم:
    مارس 27, 2024 الساعة 4:58 م

    تهديدات صهيونية ارهابية لمسؤلة في الامم المتحدة والغرب المنافق اصم وابكم، لو ان عرب ومسلمين قاموا بهذا التهديد لاشتعل الغرب بالتنديد!

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