مقررة أممية: إسرائيل “تجتث” شعبا من جذوره

جنيف: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز إن إسرائيل “تجتث شعبا من جذوره”.

جاء ذلك في منشور عبر حسابها على منصة “إكس” الأربعاء، تعليقا على منشور للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني.

وقال لازاريني في منشوره أمس إن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر، أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات.

وأشارت ألبانيز أن “هذه المجزرة بحق الأطفال في غضون 5 أشهر وقعت في منطقة بمساحة مدينة فيلاديلفيا الأمريكية”.

