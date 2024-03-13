مقررة أممية: إسرائيل “تجتث” شعبا من جذوره

جنيف: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز إن إسرائيل “تجتث شعبا من جذوره”.

جاء ذلك في منشور عبر حسابها على منصة “إكس” الأربعاء، تعليقا على منشور للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني.

وقال لازاريني في منشوره أمس إن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر، أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات.

وأشارت ألبانيز أن “هذه المجزرة بحق الأطفال في غضون 5 أشهر وقعت في منطقة بمساحة مدينة فيلاديلفيا الأمريكية”.

In 5 months Israel has killed more children in a strip of land the size of Philadelphia than all conflicts worldwide did in the past 4 years combined. Destroying a population from its roots. https://t.co/1vbgTsyQc3 pic.twitter.com/WYd0YZb1Ym — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) March 13, 2024

وشارك لازاريني في منشوره رسما بيانيا تم إعداده بناء على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يظهر عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة في الفترة من 7 أكتوبر إلى 29 فبراير، وعدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب في السنوات الأربع الماضية.

وأظهر الرسم البياني أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية في العالم بلغ 12193، بينما بلغ عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة أكثر من 12300 طفل.

(الأناضول)