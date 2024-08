مقررة أممية: إسرائيل تحاول خلق ظروف احتلال دائمة تحت ستار مفاوضات إطلاق النار- (تدوينة)

جنيف: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، الخميس، إن إسرائيل تحاول تهيئة الظروف للاحتلال الدائم والاستيلاء على مزيد من الأراضي تحت ستار مفاوضات وقف إطلاق النار.

جاء ذلك لألبانيز، في منشور على منصة إكس.

History repeats itself: Israel using negotiations to eat up other portions of what remains of Palestine

Under the guise of “#ceasefire negotiations” Israel is trying to create the conditions for permanent occupation and more land grab.

Those familiar with #Palestine's history…

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) August 22, 2024