مقررة أممية: إسرائيل لا تريد أي شهود على الإبادة الجماعية في غزة- (تغريدة)

الأمم المتحدة: علّقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز على قرار تل أبيب منع فيليب لازاريني، مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من دخول غزة بالقول إسرائيل لا تريد شهودا على الإبادة الجماعية”.

وعلى حسابها بمنصة “إكس”، قالت ألبانيز: “إن الظروف التي هي من صنع الإنسان وتتسبب بمواجهة أكبر عدد من الأشخاص على الإطلاق للمجاعة، إلى جانب عمليات القتل الجماعي والأذى المستمر وخلق الظروف التي تدمر حياة الإنسانية، له اسم هو الإبادة الجماعية”.

ComGen @UNLazzarini: the highest number of people ever recorded as facing human-made famine, along with mass killings, constant harm & creation of conditions that gut life of humanity has a name: Genocide.

Israel wants no witnesses, no truth-tellers.

