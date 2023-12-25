مقررة أممية: الإبادة الجماعية في غزة تُرتكب بإذن من العالم

أنقرة: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن “الإبادة الجماعية” التي يشهدها قطاع غزة حالياً، تجري بإذن من العالم كما سبق وأن حصل في سربرنيتسا ورواندا.

جاء ذلك في تدوينة لها، الاثنين، عبر منصة “إكس”، تعليقاً على اتهام المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إسرائيل بـ “إعدام خارج القانون” لـ 11 فلسطينياً عزّل أمام عائلاتهم، في حي الرمال بقطاع غزة.

وأضافت المقررة الأممية أن ما يجري في قطاع غزة “لا يختلف عن المجازر الأخرى المرتكبة (حول العالم) بحق المدنيين”.

وتابعت: “الإبادة الجماعية ليست تصرفاً واحداً، بل عملية تمتد لمراحل ولا بد من عرقلتها”.

وأكدت أن “الإبادة الجماعية” التي تشهدها غزة حالياً ترتكب بإذن من العالم وعلى مرأى ومسمع منهم، كما سبق وأن حصل ذلك في سربرنيتسا ورواندا من قبل، بحسب تعبيرها.

ألبانيز أوضحت أن “الإبادة الجماعية” والمجازر المرتكبة بحق الأطفال في غزة، يقوم بها “مرتزقة” قادمون من فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وجنوب إفريقيا والهند.

وأردفت: “لكن لا أحد يصف هؤلاء بالإرهابيين الأجانب”.

وطالبت بالضغط على أجهزة القضاء في البلدان التي ترسل مقاتلين يرتكبون جرائم حرب إلى الدول الأخرى بما فيها فلسطين المحتلة، لمحاكمتهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)