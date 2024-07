مقررة أممية: المجاعة بغزة نتيجة “التجويع الإسرائيلي المتعمد”- (تغريدة)

نيويورك: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، الأربعاء، إن جميع أنحاء قطاع غزة تشهد مجاعة ناتجة عن “التجويع الإسرائيلي المتعمد ضد الفلسطينيين”.

وأفادت ألبانيز على منصة “إكس” بأن “هناك مجاعة في جميع أنحاء غزة”.

وأوضحت أن المجاعة جاءت “نتيجة للتجويع المتعمد الذي تمارسه إسرائيل وتستخدمه كجزء من حملة الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الفلسطينيين”.

Yes. There is #famine across all of Gaza. This is the consequence of Israel’s intentional #starvation, used as part of its genocidal campaign against the Palestinians. https://t.co/BqUINLAcAM

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 10, 2024