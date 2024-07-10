مقررة أممية: المجاعة بغزة نتيجة “التجويع الإسرائيلي المتعمد”- (تغريدة)

نيويورك: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، الأربعاء، إن جميع أنحاء قطاع غزة تشهد مجاعة ناتجة عن “التجويع الإسرائيلي المتعمد ضد الفلسطينيين”.

وأفادت ألبانيز على منصة “إكس” بأن “هناك مجاعة في جميع أنحاء غزة”.

وأوضحت أن المجاعة جاءت “نتيجة للتجويع المتعمد الذي تمارسه إسرائيل وتستخدمه كجزء من حملة الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الفلسطينيين”.

Yes. There is #famine across all of Gaza. This is the consequence of Israel’s intentional #starvation, used as part of its genocidal campaign against the Palestinians. https://t.co/BqUINLAcAM — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 10, 2024

وجراء العدوان الإسرائيلي وقيود الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره قوات الاحتلال منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر، خلفت الحرب أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(وكالات)