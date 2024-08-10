مقررة أممية: تاريخ إسرائيل في اغتيال الفلسطينيين “طويل ويتطلب حسابا”

إسطنبول: قالت مقررة أممية، السبت، إن تاريخ إسرائيل في اغتيال الفلسطينيين بالداخل والخارج “طويل، ولا يمكن أن يبقى دون حساب”.

أفادت بذلك المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، تعليقا على “عمليات القتل” الأخيرة خارج نطاق القانون من لبنان إلى إيران.

وأضافت: “أدنت مع خبراء آخرين من الأمم المتحدة تصاعد العنف في الشرق الأوسط، والجولة الأخيرة من عمليات القتل والاغتيال خارج نطاق القضاء، من لبنان إلى إيران، والتي قد ترقى أيضا إلى أعمال عدوانية”.

وفي حسابها على منصة إكس، سلطت المقررة الأممية الضوء على أن تاريخ إسرائيل في اغتيال الفلسطينيين بالداخل والخارج “طويل، ولا يمكن أن يبقى دون حساب”.

وشددت ألبانيز على ضرورة أن تكون التحقيقات المستقلة والشفافة والمساءلة جزءًا من الطريق إلى السلام.

وتترقب إسرائيل هجوما عسكريا محتملا من إيران و”حزب الله”، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، وإعلان الجيش الإسرائيلي قبل ذلك بيوم اغتيال القيادي البارز في الحزب فؤاد شكر بغارة على بيروت.

(الأناضول)