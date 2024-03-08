مقررة أممية تدعو لحظر السلاح وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل

إسطنبول: أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أن حظر السلاح وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل هو السبيل الوحيد لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور على منصة “إكس”، الجمعة، اقتبست فيه منشورًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال لقائه عائلات فلسطينية فقدت أقارب لها جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وقالت ألبانيز: “الطريق الوحيد لإيقاف الإبادة الجماعية في غزة هو حظر سلاح وعقوبات اقتصادية على إسرائيل”، فيما دعت إلى تحقيق وقف إطلاق نار فوري في القطاع.

والخميس، التقى وفد يضم 10 فلسطينيين فقدوا أفرادا من عائلاتهم جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة بالأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي تحت رعاية مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور.

وترفض إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة، رغم المطالبات الدولية والأممية، وذلك بسبب الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)