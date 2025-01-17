مقررة أممية تستنكر تطبيق مصر تشريعات مكافحة الإرهاب لسجن حقوقيين

القاهرة ـ «القدس العربي» : أعربت ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء استمرار تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب في مصر لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت إنه على الرغم من إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالإفراج عن بعض المعتقلين وتطوير استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فإن مصر تستمر في إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب بشكل روتيني وإعادة تدوير التهم الجنائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضافت في خطاب وجهته للسلطات المصرية، أن ما يلفت الانتباه بشكل خاص هو استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بعد أن يحل تاريخ إطلاق سراحهم من خلال توجيه اتهامات متشابهة، إن لم تكن متطابقة، تتعلق بالإرهاب إليهم بشكل متكرر، في ممارسة تُعرف عمومًا باسم «التناوب» أو إعادة التدوير.

وأعربت عن قلقها إزاء استخدام هذه الممارسة لاحتجاز ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان لفترات طويلة من الزمن.

وزادت: بدلاً من إطلاق سراحها في نهاية عقوبتها البالغة خمس سنوات في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تم احتجاز محامية حقوق الإنسان هدى عبد المنعم مرة أخرى بتهم جديدة. وبعد عام واحد، وجهت إليها مجموعة ثالثة من التهم. وهي تواجه الآن محاكمتين جديدتين، حيث تتطابق إحدى التهم الجديدة، وهي الانضمام إلى منظمة إرهابية (لم يتم ذكر اسمها) مع التهمة التي أكملت بسببها عقوبتها في عام 2023، في انتهاك لمبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين.

وتابعت: في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجهت نفس التهمة المتعلقة بالإرهاب إلى مدافعة أخرى عن حقوق الإنسان، عائشة الشاطر، التي حوكمت في القضية نفسها مع عبد المنعم. وهذه التهمة مطابقة أيضاً للتهمة التي تقضي بسببها حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات.

وتابعت: في قضية ثالثة، احتُجز المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي إبراهيم متولي تعسفياً دون محاكمة لأكثر من أربع سنوات. وقد ألقي القبض عليه في عام 2017 في مطار القاهرة، بينما كان في طريقه إلى جنيف للقاء فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

وزادت: على الرغم من أن محكمة جنايات القاهرة أمرت بالإفراج المشروط عنه مرتين، فقد اتُهم مرارًا وتكرارًا بارتكاب جرائم جديدة تتعلق بالإرهاب، يُفترض أنه ارتكب إحداها في السجن. ووجد فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي سابقًا أن احتجاز متولي تعسفي وأشار إلى أنه يرقى إلى عمل انتقامي للتعاون مع الأمم المتحدة.

وقالت: من الفظيع أن يواجه متولي المحاكمة في ثلاث قضايا، بما في ذلك قضية «التآمر مع كيانات أجنبية» والتي يبدو أنها تتعلق بتعاونه مع الأمم المتحدة وعمله السلمي في مجال حقوق الإنسان في مصر قبل اعتقاله.

وتناولت المقررة في خطابها، كيف أن الظروف السيئة في السجن التي يحتجز فيها المدافعون الثلاثة عن حقوق الإنسان مثيرة للقلق بنفس القدر، وكيف عانى المدافعون عن حقوق الإنسان من مشاكل صحية منذ بداية اعتقالهم، وحرمانهم من العلاج الطبي المناسب على الرغم من شدة حالتهم، التي قد ترقى إلى سوء المعاملة الجسدية والنفسية.

واعتبرت أنه «من غير المقبول أن ترفض سلطات السجن إجراء الجراحة الموصى بها، أو تمنع نقل المعتقل إلى المستشفى، أو تحجب السجلات الطبية عن أسرة المعتقل ومحاميه».

وكانت المقررة الخاصة أعربت في السابق عن مخاوفها في هذا الصدد في 22 رسالة أرسلتها إلى حكومة مصر منذ مايو/أيار 2020.

في موازاة ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المذيع والكاتب في موقع «ذات مصر» أحمد سراج، 15 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية رقم 7 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية لنشر أخبار كاذبة».

كانت قوة أمنية ألقت القبض على سراج من أمام مقر عمله، صباح الخميس، لينقطع الاتصال معه، قبل أن تلتقي به هيئة الدفاع عن الأكاديمية والمترجمة، ندى مغيث، مصادفة في مقر نيابة أمن الدولة العليا، حسبما قال رئيس تحرير «ذات مصر» صلاح الدين حسن، مرجحاً أن يكون اعتقاله نتيجة الحوار الذي أجراه مع مغيث، زوجة المترجم ورسام الكاريكاتير المحبوس احتياطياً، أشرف عمر، قبل أكثر من شهر.

إلى ذلك، أدانت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» في بيان، إحالة الناشر هشام قاسم لمحكمة الجنايات الاقتصادية بتهم «القذف وتعمد الإزعاج بحق وزيرة القوى العاملة السابقة، ناهد عشري» بناءً على منشور كتبه عبر حسابه على «فيسبوك» سبق وسُجن بسببه بالفعل ستة أشهر.