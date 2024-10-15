سياسة | دولي | أوروبا

مقررة أممية تستنكر دفاع ألمانيا عن قصف إسرائيل أماكن نزوح مدنيي غزة ـ (فيديو)

15 - أكتوبر - 2024

وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك (رويترز)

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أنقرة: استنكرت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، الثلاثاء، دفاع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، عن قصف إسرائيل أماكن نزوح المدنيين الفلسطينيين بغزة، محذرة من التداعيات القانونية لدعم دولة ترتكب جرائم دولية.

جاء ذلك في منشور للمقررة على منصة “إكس”، ردت فيه على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، التي تضفي الشرعية على الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الأماكن التي يحتمي بها المدنيون الفلسطينيون.

وأعربت المقررة عن قلقها بشأن موقف ألمانيا تجاه إسرائيل وفلسطين و”عواقبه الخطيرة”.

وقالت ألبانيز في منشورها “يجب دعوة الوزيرة بيربوك لتقديم أدلة فيما يتعلق بالقضايا التي تدعيها، كما أن فقدان وضع الحماية للمناطق المدنية انعكاس لتصرفات إسرائيل في غزة وأماكن أخرى”.

وأكدت بالقول “يجب عليها أن تشرح كيف أضفت الشرعية على المجازر”.

وأضافت ألبانيز: “إذا قررت ألمانيا الوقوف إلى جانب دولة ترتكب جرائم دولية، فهذا خيار سياسي، لكن له أيضا عواقب قانونية، وحيثما فشلت السياسة بشكل مثير للاشمئزاز، فلتسود العدالة”.

ولاقت كلمة بيربوك في الجلسة التي عقدت في الجمعية الاتحادية الألمانية في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بمناسبة الذكرى الأولى للهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على قطاع غزة، ردود فعل واسعة النطاق.

وقالت الوزيرة الألمانية في الجلسة “الدفاع عن النفس يعني بالطبع تدمير الإرهابيين، وليس مهاجمتهم فقط”، زاعمة أن “حماس تختبئ في التجمعات المدنية والمدارس”.

وأضافت “لهذا السبب أوضحت للأمم المتحدة أن المناطق المدنية قد تفقد أيضا وضعها المحمي بسبب إساءة استخدامها من قبل الإرهابيين”.

(الأناضول)

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  1. يقول ناجي المقلاع:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 9:56 م

    متوحشة في جلود بشر تحاول إخفاء قبحها بالمساحيق ..

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  2. يقول ابراهيم الولايات المتحدة:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 9:57 م

    ننتظر من الجزائر قطع علاقاتها مع ألمانيا او على الاقل سحب السفير.

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  3. يقول صقر قريش:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 10:43 م

    المانيا وما ادراك ما المانيا هي أم العنصريه وما زالت هي أم القتل والدمار من دمر العالم في الحرب العالميتين أليست المانيا ومن قتل اليهود أليست المانيا في مثل يقال عندنا العاهرة تتكلم في الشرف وهذي هي المانيا

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  4. يقول لا نسجد لغير الله:
    أكتوبر 16, 2024 الساعة 7:33 ص

    لو أن الدول الإسلامية كان لها 1% من الإستقلالية لقررت أن هذه غير مرغوب فيها في كل العالم الإسلامي ولكن ؟؟؟؟؟؟

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  5. يقول انيس:
    أكتوبر 16, 2024 الساعة 6:51 م

    ابادت المانيا شعب ناميبيا و ابادت اليهود و تريد ابادة العرب بيد صهيونية

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