مقررة أممية: يجب محاسبة المستوطنين العنيفين في أراضي فلسطين المحتلة

إسطنبول: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، الأحد، إنه يجب محاسبة “المستوطنين العنيفين” بأراضي فلسطين المحتلة.
وأضافت ألبانيز، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أن “إحدى نتائج رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري هو أن دول الأمم المتحدة قد تكون الآن ملزمة بالكشف عن قائمة مواطنيها المقيمين في فلسطين المحتلة، خاصة أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد سكان أرض محتلة بشكل غير قانوني”.
وشددت المقررة الأممية على ضرورة محاسبة المستوطنين العنيفين بأراضي فلسطين المحتلة، قائلة: “بما أن إسرائيل أثبتت عدم رغبتها أو قدرتها على تقديمهم للعدالة، فيجب على الدول الأخرى أن تفعل ذلك”.
(الأناضول)
بل يجب طردهم من أرض فلسطين فهي أرض فلسطين منذ آلاف السنين يا أبو العينين وهؤلاء الغوغاء اللصوص المجرمين الدمويين جيء بهم حفاة عراة من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية الفاشية العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي سرقت أرض فلسطين العام 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀