مقرر أممي سابق: الجنائية الدولية مصممة على عدم محاكمة إسرائيل

إسطنبول: قال جون دوغارد، مقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان، “يبدو أن (كريم خان) المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مصمم على عدم محاكمة إسرائيل وقادتها”.

وأوضح دوغارد، أن “القانون الدولي مفتاح السلام. يجب أن يكون هناك عدالة وكذلك سلام. وهذا يعني أن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدولية يجب أن يحاسبوا”.

وأضاف قائلا: “بينما ينصب التركيز على الهجمات التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، يتم تجاهل الهجمات الإسرائيلية”.

وأردف: “من المهم تأكيد أن الحكومة الإسرائيلية ورئيسها (بنيامين) نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي والعديد من أعضاء الجيش الإسرائيلي مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما جريمة الإبادة الجماعية. وينبغي أن يتحملوا مسؤولية هذه الجرائم”.

وأشار دوغارد إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد أي اقتراح يتضمن قرارا بوقف إطلاق النار في غزة.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل لن تقبل تعليمات في هذا الاتجاه حتى لو أصدر مجلس الأمن قرارا بوقف إطلاق النار.

وأضاف أن وقف إطلاق النار في غزة مرتبط بقرارات القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، وأنه ينبغي لهذه القوى إجبار إسرائيل على قبول وتنفيذ وقف إطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى مساء الاثنين 18205 شهداء و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

(الأناضول)