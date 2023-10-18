مقرّبة من ملك البحرين تصف ما يقع في غزة بـ”الحرب الوحشية” ووزير مغربي سابق: “فضيحة للنظام العربي الإقليمي”

أصيلة- المغرب- “القدس العربي”:

وصفت سميرة إبراهيم بن رجب، المبعوثة الخاصة للديوان الملكي البحريني، ما يقع في غزة بالحرب الوحشية التي تهدف إلى التوسع في تنفيذ خريطة الشرق الأوسط الجديد.

ولاحظت في مداخلة قدمتها مساء أمس في مدينة أصيلة ضمن ندوة نظمتها مؤسسة منتدى أصيلة، أن تبعات تلك الحرب لن تكون في صالح الغرب الذي يتابع بترقب ظهور بوادر من ضمنها تنامي الوعي بالقضية الفلسطينية.

في السياق نفسه، ترحم محمد أوجار، وزير العدل المغربي السابق، على الشهداء الفلسطينيين في غزة، وأكد أن ما يحدث هناك مأساة إنسانية وحقوقية، ولكنها أيضا فضيحة للنظام العربي الإقليمي.

واستدرك قائلا: “ما يحدث في غزة يؤكد أنه لا يوجد نظام عربي إقليمي، لأنه لو كان لدينا، لتصرف على الأقل كما يتصرف النظام الإقليمي الأوروبي، وكما يتصرف النظام الأنغلوسكسوني، وكما يتصرف النظام الأطلسي الذي هبّ واقفا دفاعا عن إسرائيل”. وأعرب أوجار عن أسفه على ما يحدث على أرض فلسطين وعلى ما آلت إليه أوضاعنا العربية.

على صعيد آخر، أدانت المملكة المغربية بشدة قصف قوات الاحتلال مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وما خلفه من ضحايا بالمئات.

وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية تلقت “القدس العربي” نسخة منه، إن “المملكة المغربية تجدد مطالبتها بحماية المدنيين من قبل كل الأطراف وعدم استهدافهم؛ وتؤكد المملكة التي يرأس عاهلها محمد السادس، لجنة القدس الشريف، على الحاجة الملحة لتضافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف الاعمال العدائية بأسرع وقت، واحترام القانون الدولي الإنساني، والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان”.

وخرجت ليلة أمس عدة تظاهرات شعبية في عدد من المدن المغربية، “لإدانة المجازر والإبادة الجماعية التي يقترفها جيش العدو الذي بلغ عدوانه الهمجي إلى استهداف المشافي وقتل الآمنين والمرضى والجرحى جراء بربريته التي تجاوزت كل الأعراف الدولية ما دامت الولايات المتحدة مثيرة الحروب وعدوة الشعوب، توفر له الدعم العسكري والمالي وفي ظل صمت عربي مخز”، وفق ما جاء في بيان لـ”مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”.

وأصدرت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، مساء أمس، بيانا حمّلت فيه الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة للتصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع في قطاع غزة على وجه الخصوص، وأدانت بشدة “عدوانيته وجرائم الحرب والإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل باستهداف المناطق الحيوية والمكتظة بالسكان وأماكن الإيواء البديلة للنازحين ونهج سياسة التهجير القسري لأهالي غزة، في خرق سافر لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، مما يستدعي المتابعة والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

ودعت الجمعية في البيان الذي اطلعت عليه “القدس العربي” كل الضمائر الحيّة إلى رفع دعاوى قضائية دولية لمحاكمة الصهاينة المسؤولين عن جرائم الحرب الصهيونية القائمة على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، معلنة أنها سوف تعقد اجتماعا طارئا لائتلاف المحامين والحقوقيين.

وطالبت بالتدخل العاجل والفوري لإيقاف المجازر الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتأمين حمايتهم من الغطرسة الإسرائيلية.

وطالبت بتأمين معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة في أسرع وقت؛ كما نددت بتواطؤ بعض الدول الغربية التي تساند إسرائيل الصهيونية وتبرر العدوان بحق الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن النفس وفي حماية أمنه ضد ما تسميه الإرهاب الفلسطيني حسب القاموس الإمبريالي والصهيوني.

واستنكرت عجز المنتظم الدولي والأممي عن فرض العقوبات السياسية والاقتصادية على الكيان الإسرائيلي الرافض لجميع القرارات الأممية والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما أصدر حزب حزب “التقدم والاشتراكية” المغربي المعارض، بيانا أدان فيه “بأشد العبارات قوةً، المجزرة الشنيعةَ التي اقترفها الكيان الصهيوني في حقِّ الشعب الفلسطيني الأعزل، بقصفه الوحشي للمستشفى المعمداني ومحيطه في غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء، من مرضى وأطقم طبية وأطفال ونساء وشيوخ، على مرأى ومسمع العالم، في مشهدٍ صادمٍ يُسائلُ الضمير الإنساني”.

وأكد الحزب على أن هذه المذبحة المُروعة هي برهان آخر على أن الكيان الصهيوني الإجرامي ماضٍ في شنّ حرب إبادة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وفي استباحة الدم الفلسطيني، من دون أيِّ رادع ولا أيِّ وازع، ومن دون أيِّ حسيب أو رقيب أو مساءلة.

وأمام هذا العمل الوحشي، يُجدد حزبُ التقدم والاشتراكية تنديده بالدعم والاصطفاف المطلق، السياسي والإعلامي والمالي والعسكري، الذي تحظى به إسرائيل من طرف القوى الغربية الإمبريالية وفي مقدمتها أمريكا.

ولاحظ الحزب المذكور أن “هذا الموقف المدان يشكل مباركة وحماية وإذناً صريحاً للكيان الصهيوني من أجل الإمعان في جرائمه ضد الإنسانية، واقتلاع الشعب الفلسطيني وإبادته، تحت ذريعة مزيفة وكاذبة اسمها “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”، وكأن الدفاع عن النفس يُبيح تفجير المستشفيات، وقتل النساء والأطفال والشيوخ بدمٍ بارد، وتهديم البيوت وأماكن العبادة، ومنع الماء والكهرباء والغذاء على شعب أعزل”.