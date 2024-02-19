مقطع صوتي جديد للطفلة هند يوثق لحظات الرعب التي عاشتها- (شاهد)

غزة: نشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عبر حسابها في منصة “إكس” تسجيلا صوتيا جديدا للطفلة الفلسطينية هند رجب يوثق لحظات الرعب التي عاشتها وهي محاصرة وحيدة وسط الدبابات الإسرائيلية، وجثامين أقاربها الذين استشهدوا برصاص جنود الاحتلال من حولها.
استشهدت هند بمفردها عندما قصف الاحتلال لأول مرة سيارة الإسعاف التي كانت متجهة لإنقاذها، على بعد أمتار قليلة منها، ما أدى أيضا إلى استشهاد مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني يوسف الزينو وأحمد المدهون.
(الأناضول)
في جنة الفردوس الأعلى من الجنة يا أطفال غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة من عصابة الشرذمة الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕☝️🌴🤲🌴🤲🌴