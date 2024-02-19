مقطع صوتي جديد للطفلة هند يوثق لحظات الرعب التي عاشتها- (شاهد)

غزة: نشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عبر حسابها في منصة “إكس” تسجيلا صوتيا جديدا للطفلة الفلسطينية هند رجب يوثق لحظات الرعب التي عاشتها وهي محاصرة وحيدة وسط الدبابات الإسرائيلية، وجثامين أقاربها الذين استشهدوا برصاص جنود الاحتلال من حولها.

استشهدت هند بمفردها عندما قصف الاحتلال لأول مرة سيارة الإسعاف التي كانت متجهة لإنقاذها، على بعد أمتار قليلة منها، ما أدى أيضا إلى استشهاد مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني يوسف الزينو وأحمد المدهون.

(الأناضول)