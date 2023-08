مقطع فيديو قديم يثير نظريات حول مصير رئيس مجموعة فاغنر

أدى مقطع مدته 40 ثانية من مقابلة قديمة قال فيها رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجن إنه يفضّل أن يُقتل على أن يكذب على بلاده، وتحدث عن طائرة تتفكك في السماء، إلى إطلاق العنان لموجة من الافتراضات على الإنترنت، اليوم الأحد، بشأن وفاته المفترضة.

وقالت هيئة الطيران الروسية إن رئيس مجموعة فاغنر كان على متن طائرة خاصة تحطمت شمال غربي موسكو، يوم الأربعاء، دون ناجين، وذلك بعد شهرين من قيادته لتمرد فاشل ضد قيادات الجيش. ووصف الكرملين تلميحات الغرب بأنه قُتل بناء على أوامر منه بأنها “كذبة محضة”.

Flight data from @FlightRadar24 show the final moments before a plane said to be carrying Russian mercenary Yevgeny Prigozhin plummeted outside Moscow. https://t.co/zxnKOue8pH

وفي المقطع المأخوذ من مقابلة، نشرت في الأصل في 29 أبريل نيسان، أجراها معه المدون العسكري الروسي سيميون بيجوف، قال بريغوجين إن روسيا على شفا كارثة لأن المؤسسة العسكرية تطرد تدريجياً رُواةَ الحقيقة الذين يرفضون الانصياع للإدارة العليا.

وقال في المقطع، الذي نشر على قناة جراي زون، التابعة لفاغنر على تيليجرام: “لقد وصلنا اليوم إلى نقطة الغليان.. لماذا أتحدث بهذه الصراحة؟ لأنه ليس لدي الحق، أمام هؤلاء الأشخاص الذين سيعيشون في هذا البلد. لقد تم الكذب عليهم الآن. من الأفضل أن تقتلني”.

وأضاف: “لكنني لن أكذب . يجب أن أقول بصراحة إن روسيا على شفا كارثة، وإذا لم يتم تعديل هذه التروس اليوم فسوف تتحطم الطائرة في الهواء”.

ونُشرت مئات التعليقات على جراي زون في غضون ساعات قليلة.

وتكهنت بعض المنشورات بأن بريغوجين على قيد الحياة.

🇷🇺❗️Prigozhin's second plane turned around en route from Moscow.

🛬 It is now landing in Moscow — Flightradar24

On which of Prigozhin of the Wagner PMC was really located, is being specified.

The footage of the wreckage of the plane in which Prigozhin could allegedly be. pic.twitter.com/MHNC5JQhQW

