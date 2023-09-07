مقطع فيديو يوثق شغبا في قاعدة عسكرية إسرائيلية- (شاهد)

القدس: وثَّقَ مقطع فيديو قصير أحداث شغب في قاعدة عسكرية إسرائيلية في أثناء تدريب، بحسب ما بثته مواقع إخبارية عبرية فجر الخميس.

وقال موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي: “في التوثيق (الفيديو)، الذي وصل أيضا إلى القيادة العليا للواء جولاني، يظهر عشرات الجنود وهم يركضون ويصرخون داخل المجمع السكني في القاعدة، بينما يصرخون ويركلون ويكسرون الصناديق في المجمع ويقلبون الطاولات ويرمون حقائبهم الشخصية ويمزقون أعلام”.

#شاهد فوضى في قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال بعد تحطيم جنود لواء جولاني ما بداخل القاعدة. لمتابعة آخر الأخبار عبر قناة نيو برس على تيلجرام https://t.co/6BCL5wfFPS pic.twitter.com/TvhEYTck3c — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) September 5, 2023

ونقل عن الجيش قوله إنه “سلوك خطير، ويجري التحقيق في الحادث من قِبل القادة وسيتم التعامل معه على هذا الأساس”.

فيما ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أنه “على إثر الحادثة، تقرر طرد ستة متدربين وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من الدورة، بالإضافة إلى عقاب قائد الفريق”.

ولم توضح المواقع الإسرائيلية اسم القاعدة العسكرية ولا سبب الشغب الذي قالت إنه حدث قبل أيام.

وحتى الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة من الجيش ولا وزارة الدفاع في هذا الشأن.

(الأناضول)