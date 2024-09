مقطع مصور لضرب الشرطة طلابا مؤيدين لفلسطين يثير موجة غضب في إيطاليا- (صور وفيديو)

روما: لاقت لقطات مصورة للشرطة الإيطالية وهي تضرب طلابا يؤيدون الفلسطينيين تنديدا واسعا في إيطاليا اليوم الجمعة، ودعت المعارضة وزير الداخلية إلى المثول أمام البرلمان.

وتصدت الشرطة لمسيرات طلابية في مدينتي فلورنسا وبيزا بمنطقة توسكاني، وأثارت صور أفراد شرطة يستخدمون هراواتهم في ضرب محتجين في بيزا موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي وبين السياسيين.

If you’re an Italian student and you protest and show support for the Palestinian cause with no weapons or any form of violence, police will hit you brutally.

This is Italy today but they won’t stop us.

Free Palestine.🇵🇸 pic.twitter.com/CPAmoXO4QU

— Migraine. (@insilencexx) February 23, 2024