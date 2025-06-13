مقعد الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية

عاجل.. الرئيس الإيراني في خطاب للأمة: رد إيران المشروع والقوي سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء
عاجل..الطيران المدني السوري يعلن إغلاق أجواء البلاد حتى الساعة 15:00 بتوقيت دمشق
إعلام عبري: اغتيال ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين بمن فيهم رئيس القوة الجوية للحرس الثوري
عاجل..وزير الدفاع الإسرائيلي: قضينا على قادة الحرس الثوري الإيراني أثناء اجتماعهم في مقر تحت الأرض
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