منوعات | أبيض و أسود

مقهى فلسطيني يقدم خدمة الإنترنت لسكان غزة- (صور)

22 - يوليو - 2024

حجم الخط
1

غزة: القصف الإسرائيلي المستمر والحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة أثر سلبا على خدمات الاتصالات.

الشاب الفلسطيني محمد قريع، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يقدم خدمات الكمبيوتر والإنترنت لزواره في المقهى الذي افتتحه على شاطئ البحر.

ويستفيد العديد من الفلسطينيين سواء من الصحافيين أو المصممين من الخدمة التي يوفرها قريع في المكان الذي افتتحه.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 22, 2024 الساعة 10:08 ص

    نعم يا سادة لا شيء يقف أمام التحدي الفلسطيني يا عيني،. والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بحق دماء الفلسطنينيين التي تسقي تراب فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

    رد

أخبار ذات صلة

3 آلاف قنبلة لم تنفجر.. إسرائيل بقلق: هل سترد حماس بضاعتنا إلينا؟  
6 - مايو - 2025
ارتفاع “غير مسبوق” في الإنفاق العسكري العالمي منذ نهاية الحرب الباردة
28 - أبريل - 2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: القتال في غزة له “ثمن باهظ”- (تدوينة)
26 - أبريل - 2025
مهرجان كان يبدي “صدمته” إثر استشهاد مصورة فلسطينية يتمحور حولها أحد أفلامه
23 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية