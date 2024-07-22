مقهى فلسطيني يقدم خدمة الإنترنت لسكان غزة- (صور)

غزة: القصف الإسرائيلي المستمر والحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة أثر سلبا على خدمات الاتصالات.
الشاب الفلسطيني محمد قريع، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يقدم خدمات الكمبيوتر والإنترنت لزواره في المقهى الذي افتتحه على شاطئ البحر.
ويستفيد العديد من الفلسطينيين سواء من الصحافيين أو المصممين من الخدمة التي يوفرها قريع في المكان الذي افتتحه.
(الأناضول)
نعم يا سادة لا شيء يقف أمام التحدي الفلسطيني يا عيني،. والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بحق دماء الفلسطنينيين التي تسقي تراب فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀