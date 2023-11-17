مقولة الاستعمار والتحرر الوطني ليسا بنقيضين

«الاستعمار» مقولة لا يُمكن تفاديها، سواء عند طرق باب المسألة الفلسطينية أو عند تناول مآل الكيانات الوطنية المولّدة استعمارياً، بمعظمها، في منطقة الشرق الأوسط.

الليبراليّون حولنا عندهم ميل لتخريجة تهوينية مكرّرة بلا كلل، من قبيل «هب إنها كانت هي الحال، لكن مقولة الاستعمار هذه وتفريعاتها وتبعاتها صارت وراءنا، وقد استهلكتها أنظمة الاستبداد وحركات التطرّف حتى التلف، وباتت الحاجة إلى مقاربة الواقع والآفاق بغيرها». هذا طبعاً قبل أن يطلق الليبراليّون العرب العنان لمواويل الترحّم على الاستعمار، كيف لا، و«العصر الليبرالي» في الفكر العربي، إذا ما استعدنا زاوية نظر آلبرت حوراني، أو ما يوصف بأنه فكر عصر النهضة العربية، عاصر نهايات الحقبة العثمانية وواكب مجيء وذهاب المستعمر الأوروبي إلى الشرق العربي، ثم قضى نحبه، في اللحظة نفسها تقريباً التي هَجَرنا فيها هذا المستعمر، واستلمت الدفة عنه «الأنظمة القومية الثورية التقدمية».

اللفيف «الممانعاتي ـ المقاوماتي» الإسلامي والقومي واليساري «المضاد للإمبريالية» قبل أي اعتبار آخر، ينزعون في المقابل الى ثنائية لا ثالث لها: فإما الاستعمار وإما التحرر الوطني، أيّاً كانت الحشوة التي يسمّن بها هذا التحرّر الوطنيّ.

كما لو كان التحرر الوطني أقنوماً قائماً بذاته، لا تؤثر على طبيعته إذا ما كسيناه بمظاهر التقدّم الاجتماعي أو أعفيناه منها، أو شبكنا بينه وبين التنوير الثقافي أو فصلنا بينهما، أو إذا ما أعدناه للتأصيل ومتاهاته، على طريق البحث عن الذات الجوانية التي لا يهجّنها مُهجّن، أي عن «النحن» اللاهية بنفسها عن السؤال الذي وسم عصر النهضة، والذي كثّفه عنوان كتاب الأمير شكيب أرسلان «لماذا تأخّر المسلمون؟ ولماذا تقدّم غيرهم»؟.

وكما لو أنّ التحرّر الوطنيّ لا يُساءَل عن وعوده. وكيف أنّ كل حركات التحرر من الاستعمار من جنوب شرق آسيا حتى أنغولا والموزامبيق كانت تعد شعوبها والمستعمر في آن بأن يرحل الأخير وهي تقيم ديمقراطية وطيدة بدل تلك التي كان المستعمر يعرض منها على أبناء المستعمرات نتفاً، فيتدخل معلّقاً العمل بالدستور هنا، أو شاطباً نتائج انتخابات هناك. الحصيلة هنا جاءت وخيمة. باستثناء الهند، انهارت كل وعود حركات التحرر الوطني بحمل مشعل الديمقراطية بعد رحيل المستعمر بشكل متسارع. هنا باسم ضراوة المعركة الوطنية، وكي لا تفتح الديمقراطية الباب لعودة أذناب الاستعمار من النافذة، وهناك باسم أولوية الديمقراطية الاقتصادية، أو إعداد العدّة للتحويل الاشتراكي. حتى إذا خابت الآمال بهذا التحويل، قام ورثة «التحرر الوطني» بمعاودة الوعد الديمقراطي من جديد، إنما معطوفاً هذه المرة على الحجة الكولونيالية مبعوثة من جديد، وهو أنه ينبغي تحضير الشعب شيئاً فشيئاً كي يتمكن من ممارسة الديمقراطية.

ما بين الليبراليّ الذي يقوم كل خطابه على أنه بالمقدور تناول مختلف قضايا شعوب هذه المنطقة من دون التطرق الى موضوعة الاستعمار لا من قريب ولا من بعيد، إلا في الإطار الشاجب لغلاظة استخدامه كشماعة لتبرير كل طغيان وكل تبديد للموارد والطاقات والتطلعات، وما بين المزيج القومي ـ الإسلامي ـ اليساري، الحريص على رؤية كل شيء بعين الاستعمار ونقائضه، قد يكون أصبح لازماً العودة الى أمر أساسي، وهي أن الاستعمار والتحرر الوطني ليسا بنقيضين مطلقين، وأي مقاربة تريد أن تستخدم المقولتان بشكل فيه منه جدوى ودلالة تشترط إدراك ذلك. كيف؟

هذه الثنائية «استعمار وتحرر وطني» هي قبل كل شيء آخر بنت تجربة القارتين الأمريكيتين، الشمالية والجنوبية. أوّل حركة تحرر وطني شاملة في التاريخ الحديث لم يدشنها السكان الأصليون وإنما المستوطنون حين لم يتوصلوا الى تجديد التفاهم بينهم وبين الحاضرة البريطانية، أمهم. وبالعكس، مأخذ الحاضرة البريطانية على حركة التحرر الوطني الذي قادها الآباء المؤسسون للولايات المتحدة الأمريكية أنها تضطهد السكان الأصليين وتقتني الرقيق. لقد تعاون الإنكليز مع السكان الأصليين لأمريكا الشمالية ضد المستوطنين التحرريين في حرب الاستقلال الأمريكية. المفارقة في المقابل أن قادة الثورة الأمريكية كانوا ينددون بالعبودية للتاج البريطاني، في حين كان كل واحد منهم يمتلك في مزرعته مئات من المسترقّين.

التناقض بين الاستعمار والتحرر الوطني لا يحولهما الى نقيضين مطلقين إلا بالنسبة لهواة المقاربة «الملحمية اللاتاريخية»

لم يقتصر الأمر على الولايات المتحدة. بنتيجة هزيمة نابليون الأول وقيام النظام الأوروبي في مؤتمر فيينا 1814 على أساس التوازن بين السلالات الملكية وربط الشرعية بالتيجان لا بالإرادة الشعبية، حدث في إثر ذلك الشقاق، ولفترة طويلة، بين أوروبا من ناحية وبين الأمريكيتين من ناحية ثانية. هدف النظام الأوروبي المحافظ كما أقامه مؤتمر فيينا كان مواجهة كل انبعاث للفكرة الثورية وضرب أي بؤرة ثورية في مهدها. لكن، في العام 1823 جرى التوسع في تأويل ذلك، الى مد العون للثورة المضادة حيثما هي غير قادرة على الحسم. هكذا ستتدخل فرنسا في مرحلة عودة آل بوربون إلى حكمها ضد تجربة دستورية ذات روحية جمهورية في اسبانيا. النتيجة كانت تفجير أي امكانية للحفاظ على الامبراطورية الاستعمارية الإسبانية الشاسعة في أمريكا الوسطى والجنوبية. النخب البيضاء في هذه الأنحاء كانت تمني النفس بأن يسهم النموذج الدستوري الليبرالي الإسباني في إصلاح هذه الامبراطورية وتحويلها الى رابطة قائمة على التعاضد والمشاركة. لكن حين أجهز على الربيع في مدريد انطلقت بشكل واسع عملية الانفكاك عن هذه الامبراطورية في أمريكا اللاتينية. وبدعم من الولايات المتحدة. الرد الأمريكي على تدخل أوروبا المحافظة لقمع الدستوريين الإسبان تمثل باعتماد عقيدة الرئيس جيمس مونرو في العام نفسه. اعتبر الأخير أن القارة الأوروبية صارت تحت سيطرة قوى الظلام وحكم العبودية، وينبغي عدم السماح بأن يتسلل ذلك الى الشطر الغربي من العالم. أمريكا ستصرف النظر عن أوروبا المنتهية الصلاحية، ولن تسمح لهذه الأوروبا في المقابل بأن تعترض سبيل التحرر الوطني في أمريكا اللاتينية، الذي عليه أن يقتبس من نموذج الأمريكيين الشماليين. كل هذا، وقادة حركات الانفصال عن الامبراطورية الإسبانية في أمريكا اللاتينية ما كانوا إلا من البيض. لئن كان نموذج هاييتي معاكساً لهذا المنظار، فإنه لوحده ليس بمستطاعه أن يلغي بأن «الرجل الأبيض» هو الذي قاد حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار في أمريكا الشمالية ومن ثم في أمريكا الجنوبية، مع فارق أنه أقام مجتمعاً بأكثرية بيضاء في الشمال وليس في المكسيك، التي كان عليها أن تدفع لاحقاً الثمن بخسارة ولاياتها الشمالية أمام الولايات المتحدة.

التناقض بين الاستعمار والتحرر الوطني لا يحولهما الى نقيضين مطلقين إلا بالنسبة لهواة المقاربة «الملحمية اللاتاريخية». تاريخياً الأمور جاءت مركبة. ليست فقط في البدء، أو في أمريكا. في ليبيريا أيضاً. جرى تشجيع قسم من الأفرو-أمريكيين المحررين من العبودية مطلع القرن التاسع عشر على العودة الى «أرض أسلافهم». عادوا اليها بمخيلة بروتستانتية توراتية. قرنوا بين عودتهم وبين خروج موسى وشعبه من مصر، «أرض العبودية» في سفر الخروج، في اتجاه أرض الميعاد. فأقاموا الكيان الليبيري، وهو في الواقع أول كيان صهيوني. تعامل العائدون الى أرض الأسلاف مع أبناء جلدتهم هناك على أنهم أغيار، لم يعرفوا لا شقاء العبودية ولا نور التحرر منها ولا وعد العودة الى الأرض، وربما يكون بينهم من ساهم في بيع أجدادهم. مارس الأفرو-أمريكيون العائدون كل ما في الجعبة الكولونيالية من فنون التمييز و«التحضير» على حد سواء، تجاه البقية.

هل يصح القول إن الوضع اختلف لاحقاً وانتقلت حركات التحرر من أيدي «المستوطن الأبيض» الذي لم يعد يصبر على الحاضرة التي تحدر منها ويريد الانشقاق عنها، الى أيدي «الأهالي»؟ ليس تماماً. في «موسى والتوحيد» يذهب سيغموند فرويد الى أن موسى كان مصريا ولم يكن من العبرانيين. لكن أي قارئ للنص التوراتي سيرى أن الأوضح هو الاختلاف الثقافي بين موسى وشعبه من العبرانيين بصرف النظر عن الاختلاف الإثني الصرف، وبصرف النظر عن التغطية التاريخية لهذه السردية من أساسها. والحال أن هذا الاختلاف الثقافي بين النخبة التي تقود التحرر وبين من تنوي هذه النخبة تحريرهم ظل اختلافا يطرح إشكالية «موسى تجاه العبرانيين» كما يلاحظ ذلك الفيلسوف الأمريكي مايكل والزر في كتابه «مفارقة التحرر» الصادر عام 2015 ولنا له عودة. فهو اختلاف يطرح من جملة ما يطرح أن هذه النخبة تريد تحرير العموم من أنفسهم أيضاً، من استعداديتهم لتلقي الاستعمار مجدداً، وهذا ما يدخل في متاهة مزدوجة. متاهة التحرر الوطني اذا ما تحصن وراء الاختلاف الثقافي بين النخبة التحريرية ومن يراد تحريرهم ـ أنا آخر انكليزي يحكم الهند كان يقول جواهرلال نهرو، أو اذا ما حرص على عمل أي شيء لمحو هذا الاختلاف، مطلقاً العنان لشتى المحاولات الإحيائية الأصلانية.

كاتب من لبنان