أمريكي من أصل فلسطيني يلقى حتفه في غارة إسرائيلية في لبنان

واشنطن: قالت الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن مقيماً أمريكياً قُتل في لبنان، فيما ذكر صديقه وجيرانه أنه لقي حتفه في غارة جوية إسرائيلية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: “نشعر بحزن عميق لوفاة كامل أحمد جواد وقلوبنا مع عائلته وأصدقائه. وفاته أمر مأساوي، مثلها مثل وفاة كثير من المدنيين في لبنان”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال متحدث باسم وزارة الخارجية، عندما سئل عن تقارير عن وفاة أمريكي في لبنان: “نعلم أن مقيماً دائماً بشكل قانوني، وليس مواطناً أمريكياً (قتل في لبنان)، ولكننا بالطبع نقدم خالص تعازينا للعائلة”.

According to his family, Kamel spent his final days at “Nabatieh’s main hospital, helping provide the elderly, disabled, injured & poor with food, mattresses and other comforts.” https://t.co/64fJrmQNs6 pic.twitter.com/sud4LAnPC1

This is Kamel Ahmad Jawad, a resident of Dearborn, Michigan, killed by Israel’s strikes on Lebanon.

كذلك، أعلنت ابنة كامل أحمد جواد وصديقه وعضوة الكونغرس الأمريكي التي تمثل منطقته (من منطقة ديربورن بولاية ميشيغان) عن مقتله في لبنان في غارة جوية إسرائيلية.

وقال مكتب النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، الأربعاء، إنه على اتصال بأسرة كامل أحمد جواد، مضيفاً أنه مواطن أمريكي من أصل فلسطيني، وكان من ناخبي عضوة الكونغرس الأمريكي.

وقالت ابنته نادين جواد، في بيان، بعد مقتل أبيها في غارة إسرائيلية في لبنان، يوم الثلاثاء: “(لاقى حتفه) أثناء سعيه لإنقاذ أرواح بريئة”. وأضافت أنه، في أيامه الأخيرة، اختار المكوث قرب مستشفى لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت صحيفة “ديترويت نيوز” بأن جواد كان في لبنان لرعاية والدته المسنة.

Please read & share this statement from our dear friend Nadine & family, whose father was among the precious souls killed by Israeli bombs in Lebanon. Nadine, like her father, is a humanitarian champion in our Dearborn community.

Give in his honor here: https://t.co/gZ97WcNpxB pic.twitter.com/8B589nX6Nj

