سياسة | دولي

أمريكي من أصل فلسطيني يلقى حتفه في غارة إسرائيلية في لبنان

3 - أكتوبر - 2024

صورة من الأرشيف لموقع إثر ضربة إسرائيلية في النبطية، جنوب لبنان- رويترز

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واشنطن: قالت الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن مقيماً أمريكياً قُتل في لبنان، فيما ذكر صديقه وجيرانه أنه لقي حتفه في غارة جوية إسرائيلية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: “نشعر بحزن عميق لوفاة كامل أحمد جواد وقلوبنا مع عائلته وأصدقائه. وفاته أمر مأساوي، مثلها مثل وفاة كثير من المدنيين في لبنان”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال متحدث باسم وزارة الخارجية، عندما سئل عن تقارير عن وفاة أمريكي في لبنان: “نعلم أن مقيماً دائماً بشكل قانوني، وليس مواطناً أمريكياً (قتل في لبنان)، ولكننا بالطبع نقدم خالص تعازينا للعائلة”.

كذلك، أعلنت ابنة كامل أحمد جواد وصديقه وعضوة الكونغرس الأمريكي التي تمثل منطقته (من منطقة ديربورن بولاية ميشيغان) عن مقتله في لبنان  في غارة جوية إسرائيلية.

وقال مكتب النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، الأربعاء، إنه على اتصال بأسرة كامل أحمد جواد، مضيفاً أنه مواطن أمريكي من أصل فلسطيني، وكان من ناخبي عضوة الكونغرس الأمريكي.

وقالت ابنته نادين جواد، في بيان، بعد مقتل أبيها في غارة إسرائيلية في لبنان، يوم الثلاثاء: “(لاقى حتفه) أثناء سعيه لإنقاذ أرواح بريئة”. وأضافت أنه، في أيامه الأخيرة، اختار المكوث قرب مستشفى لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت صحيفة “ديترويت نيوز” بأن جواد كان في لبنان لرعاية والدته المسنة.

وقال صديقه حمزة، ومجموعات ديربورن المحلية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه قُتل في غارة جوية إسرائيلية، ووصفوه بأنه “أحد أطيب البشر وأكثرهم سخاء”.

ولم يتسن لرويترز التأكد من ملابسات وفاة جواد.

وواجهت واشنطن انتقادات بسبب دعمها لحليفتها إسرائيل، التي تشن أيضاً حرباً في غزة استشهد فيها عشرات الآلاف، ونزح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة من سكان القطاع.

ويعيش في ديربورن عدد كبير من السكان العرب الأمريكيين.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان عن استشهاد المئات وجرح الآلاف وتشريد أكثر من مليون شخص.

(وكالات)

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  1. يقول مراقب محايد:
    أكتوبر 3, 2024 الساعة 4:32 ص

    لو قتل الجيش الصهيوني 150 مليون أمريكي ما تجراء اي رئيس في البيت الأبيض على الاحتجاج أمام إسرائيل ، بل إنهم سوف يبررون ذلك

    رد
    1. يقول hadi:
      أكتوبر 3, 2024 الساعة 3:04 م

      القتيل ليس مواطنا امريكا بل مقيم إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب المتحدث باسم البيت الابيض

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