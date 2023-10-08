سياسة | دولي

مكارثي: صواريخ حماس طغت على منظومة “القبة الحديدية” الإسرائيلية

منذ 7 دقائق

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: قال كيفن مكارثي، الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي، إن الصواريخ القادمة من غزة قد طغت على نظام الدفاع الإسرائيلي ” القبة الحديدية”مشيراً إلى أن المنظومة هي نظام دفاع صاروخي يمكنه اعتراض الصواريخ قصيرة المدى في الجو ولكن يجب إعادة تحميلها لاعتراض الصواريخ القادمة بشكل مستمر.

وأضاف مكارثي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز “عليك أن تفهم، هناك 5000 صاروخ… تغزو القبة الحديدية”.

وأضاف “لا يمكن للقبة الحديدية أن تستوعب هذا العدد الكبير”.

ووصف مكارثي ما حدث بأنه “بيرل هاربر” بالنسبة لإسرائيل”.

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