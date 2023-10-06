مكارثي يقول إنه لن يستقيل من مجلس النواب

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن النائب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) يوم الجمعة أنه لن يستقيل من مقعده ويخطط للترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، نافياً التقارير التي تفيد بأنه يفكر في التنحي بعد إطاحته من منصب رئيس مجلس النواب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال مكارثي للصحافيين في مبنى الكابيتول: “لن أستقيل، لدي الكثير من العمل لأقوم به”.

وردا على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح للانتخابات العام المقبل، أجاب بنعم.

جاءت هذه التعليقات بعد فترة وجيزة من تقرير بوليتيكو ، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر، أن مكارثي كان يفكر في الاستقالة من مجلس النواب قبل نهاية فترة ولايته. وبعد هذا التقرير، قالت شبكة “سي إن إن” إن من المتوقع أن يتنحى مكارثي.