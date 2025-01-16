مكالمة هاتفية حاسمة من واشنطن عجّلت باتفاق غزة

ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف في مار إيه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، 7 يناير 2025. رويترز

لندن- “القدس العربي”: كشفت مصادر إسرائيلية وبريطانية عن دور محوري لمكالمة هاتفية في تسريع المفاوضات حول اتفاق تبادل الرهائن في غزة.

وأفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أجرى اتصالاً مباغتاً بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب مصادر إسرائيلية، أصرّ ويتكوف على عقد اجتماع عاجل مع نتنياهو، رافضاً الانتظار حتى انتهاء عطلة السبت اليهودية. وخلال ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ “الاجتماع المتوتر”، نقل ويتكوف رسالة واضحة من الرئيس ترامب تطالب بإتمام الصفقة دون تأخير.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤولين أن ويتكوف بذل جهوداً للتأثير على نتنياهو في جلسة واحدة أكثر مما فعله بايدن في عام.

وأن اجتماعاً متوتراً بين نتنياهو ومبعوث ترامب أدى إلى تحقيق التقدم في المفاوضات.

وكشف مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى للقناة 14 الإسرائيلية أن “الرسالة كانت صارمة وواضحة من الرئيس القادم للولايات المتحدة بضرورة إبرام الصفقة بشكل فوري.”

وفي تحليل نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أشار ناداف إيال إلى أن “نتنياهو أدرك أن موقف ترامب حازم، وأنه لا مجال للمناورة، وأن الرئيس الأمريكي القادم مصمم على إتمام الصفقة.”

وفي تطور لاحق، أجرى نتنياهو اتصالين هاتفيين: الأول مع الرئيس ترامب لشكره على جهوده في إتمام الاتفاق، والثاني مع الرئيس الحالي جو بايدن للغرض نفسه. وأعلن مكتب نتنياهو عن اتفاق لزيارة قريبة إلى واشنطن للقاء ترامب.