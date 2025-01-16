مكالمة هاتفية حاسمة من واشنطن عجّلت باتفاق غزة

لندن- “القدس العربي”: كشفت مصادر إسرائيلية وبريطانية عن دور محوري لمكالمة هاتفية في تسريع المفاوضات حول اتفاق تبادل الرهائن في غزة.
وأفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أجرى اتصالاً مباغتاً بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب مصادر إسرائيلية، أصرّ ويتكوف على عقد اجتماع عاجل مع نتنياهو، رافضاً الانتظار حتى انتهاء عطلة السبت اليهودية. وخلال ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ “الاجتماع المتوتر”، نقل ويتكوف رسالة واضحة من الرئيس ترامب تطالب بإتمام الصفقة دون تأخير.
ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤولين أن ويتكوف بذل جهوداً للتأثير على نتنياهو في جلسة واحدة أكثر مما فعله بايدن في عام.
وأن اجتماعاً متوتراً بين نتنياهو ومبعوث ترامب أدى إلى تحقيق التقدم في المفاوضات.
وكشف مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى للقناة 14 الإسرائيلية أن “الرسالة كانت صارمة وواضحة من الرئيس القادم للولايات المتحدة بضرورة إبرام الصفقة بشكل فوري.”
وفي تحليل نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أشار ناداف إيال إلى أن “نتنياهو أدرك أن موقف ترامب حازم، وأنه لا مجال للمناورة، وأن الرئيس الأمريكي القادم مصمم على إتمام الصفقة.”
وفي تطور لاحق، أجرى نتنياهو اتصالين هاتفيين: الأول مع الرئيس ترامب لشكره على جهوده في إتمام الاتفاق، والثاني مع الرئيس الحالي جو بايدن للغرض نفسه. وأعلن مكتب نتنياهو عن اتفاق لزيارة قريبة إلى واشنطن للقاء ترامب.
طبعا هذا الامر معروف،، أمريكا هي الامر الناهي في هذا الشرق الاوسط المدمر،، كل الشكر لقراصنة البيت الابيض لأنهم شبعوا من القتل والدم،، اما النظام العربي سيستمر في نومه حتى يأتي دوره المحتوم
كل ما في الامر ان نتنياهو السفاك تجاوز الخطة المتفق عليها مع امريكا في الحاق الضرر بحماس وحزب الله بدل الشعب الفلسطيني الاعزل. تبعا لمصالح شخصية
الحرائق العجيبة في لوس أنجلس كان لها دور بارز في استقاظ بعض الضمائر في أمريكا … و 100% من تحول الموقف الأمريكى هى الخسائر الهائلة لهاته الحرائق…
إسرائيل قبلت وقف إطلاق النار 🤔لكن السؤال الذي يفرض نفسه ما هو المقابل 🤔الذي حصل عليه نتانياهو وحلفاؤه من السياسيين الصهاينة المتطرفين🤔.أعتقد أن المقابل هو: 🤔 1-المزيد من المساعداتالمالية و العسكرية الأمريكية 🤔 2-دعم إنشاء مستوطنات جديدة في قطاع غزة 🤔 3-فرض عقوبات جديدة على إيران 🤔4- ضغط أمريكي على دول عربية وإسلامية أخرى للتطبيع مع إسرائيل 🤔 5- وأشياء أخرى ……..
الكل يغني على ليلاه وأنا شخصيا أشفق عليهم. بعد كل هذا الخراب والدمار والقتلى من كلا الطرفين يبقي الإنسان حيوان مفترس
يبدو ان الخبر يساند طرحي في رأي القدس اليوم..
.
ترامب غير مدين بالمرة للوبيات اسرائيل في امريكا..
.
وهو يتمتع بحرية القرار من اجل امريكا اولا وقبل كل شيئ.
.
ولا احد يجرأ بالتلويح بورقة معادات السامية ضده..
.
وهذا طبعا خوف.. لكنه دهاء ايضا.. لأنه لو اتهمه احد بمعادات
السامية الآن لاحترقت الورقة بالكامل.. وهذه فرصة ينتظرها الغرب
والعالم بصبر ايوب..
.
لعل تجربة ترامب ستكون درسا للدمقراطيين ان يتحللوا من قبضة اللوبيات الصهيونية ايضا.
.
فقد ربطوا مستقبل الولايات المتحدة كاملة بمصالح ورأية توراثية.. في حين تربح الصين مساحة تلو الاخرى.
تدخل ترامب كان حفاظا على بقاء الكيان الصهيوني من نتنياهو الذي يدفعه لحرب اهلية و ليس حبا في الفلسطينيين
يجب ان نرسخ في ادهاننا ان المنطلق هو مصالح امريكا اولا وقبل كل شيئ..
.
وليس اسرائيل هي المنطلق.. بل هي وسيلة لمصالح امريكا..
.
واذا كان في مصلحة امريكا ان تنقذ اسرائيل من نتانياهو سوف تفعل.. من اجل امريكا وليس اسرائيل..