مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الوضع في الضفة الغربية مقلق

جنيف: وصف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة الوضع في الضفة الغربية بأنه “مثير للقلق” قائلا إن القوات الإسرائيلية تستخدم بشكل متزايد التكتيكات العسكرية والأسلحة في “عمليات إنفاذ القانون” هناك.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب “على الرغم من أن الاهتمام ينصب على الهجمات داخل إسرائيل وتصعيد الأعمال القتالية في غزة منذ السابع من أكتوبر، فإن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مثير للقلق”.

وأضافت أن ما لا يقل عن 132 فلسطينيا، من بينهم 41 طفلا، قتلوا في الضفة الغربية، 124 منهم على يد القوات الإسرائيلية ونحو ثمانية على يد المستوطنين. كما قُتل جنديان إسرائيليان.

(رويترز)