مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: هجمات إسرائيل على مخيم لاجئين في غزة ترقى لجرائم الحرب- (تغريدة)

نيويورك: قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إنه يشعر بالقلق من أن الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وكتب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على منصة إكس “نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب”.

#Gaza – Given the high number of civilian casualties & the scale of destruction following Israeli airstrikes on Jabalia refugee camp, we have serious concerns that these are disproportionate attacks that could amount to war crimes. pic.twitter.com/ky2jYVrhJq

— UN Human Rights (@UNHumanRights) November 1, 2023