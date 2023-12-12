مكتب التجارة البحري البريطاني يشير إلى تقرير عن مطالبة “بحرية يمنية” سفينة بتغيير اتجاهها

القاهرة: قال مكتب التجارة البحري البريطاني في منشور على إكس في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إنه تلقى تقريرا عن كيان يعلن نفسه على أنه البحرية اليمنية ويأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني.

وقالت خدمة التتبع تانكر تراكرز على إكس إنها تشتبه في أن السفينة “ناقلة نفط محملة ومتجهة شمالا”.

وسفن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وحركة الحوثي التي تحاربها تعرف نفسها على أنها البحرية اليمنية.

وقال المكتب في وقت سابق من يوم الثلاثاء إنه تلقى بلاغا عن نشوب حريق على سفينة بالقرب من مضيق باب المندب غرب ميناء المخا في اليمن. وأشارت التقارير إلى سلامة الطاقم، حسبما جاء في منشور على إكس.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان الحادثان مرتبطين.

وقالت جماعة الحوثي يوم السبت إنها ستستهدف جميع السفن المتجهة شمالا إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسياتها، وحذرت جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وهاجم الحوثيون واستولوا على العديد من السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وأطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مسلحة على إسرائيل.

والحوثيون هم إحدى الجماعات عدة في “محور المقاومة” المتحالف مع إيران والذي يضرب أهدافا إسرائيلية وأمريكية منذ 7 أكتوبر.

(رويترز)