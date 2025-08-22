سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مكتب التحقيقات الاتحادي يفتش منزل جون بولتون في إطار تحقيق بشأن وثائق- (صور)

22 - أغسطس - 2025

حجم الخط
1

واشنطن: داهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “أف بي آي” الجمعة منزل جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، والذي أصبح أحد أشد منتقديه.

وقال مدير الشرطة الفدرالية كاش باتيل على منصة “إكس”، إن “أحدا ليس فوق القانون… عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في مهمة”، من دون أن يحدد القضية التي يتحدث عنها.

وبعد عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يتهم فيه بولتون بالكشف عن “معلومات حساسة خلال فترة عمله” في البيت الأبيض في عامي 2018 و2019.

كذلك سحب من مستشاره السابق عناصر جهاز الخدمة السرية المكلف حماية كبار الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه “أحمق”، ومنعه من الاطلاع على معطيات أمنية واستخبارية.

وعرف بولتون (76 عاما) على الصعيد الدولي خلال ولاية الرئيس السابق جورج بوش، حين كان مندوبا لبلاده في الأمم المتحدة أثناء غزو العراق.

بعد مغادرته البيت الأبيض، بدأ بولتون يعارض سياسات ترامب. وانتقد أخيرا القمة التي جمعت الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

  

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عبد الله ب.:
    أغسطس 22, 2025 الساعة 2:23 م

    اللهم اضرب الصهاينة بالصهاينة، اللهم دمر الظالمين بالظالمين 🤲 .

    رد

أخبار ذات صلة

جون بولتون يدعم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.. ويحذر من دعاية ربط البوليساريو بإيران والإرهاب
29 - مايو - 2025
من يحلم: نحن أو دونالد ترامب؟
7 - فبراير - 2025
قنبلة ترامب في وجه القادة العرب
3 - فبراير - 2025
ترامب يسحب عناصر الحماية من مستشاره السابق جون بولتون: “أحمق” و”غبي”.. لكنني استخدمته بشكل جيد
22 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية