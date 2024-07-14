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مكتب التحقيقات الفيدرالي: إطلاق النار على ترامب “محاولة اغتيال”.. وتحديد هويّة المنفذ ـ (فيديو)

14 - يوليو - 2024

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بتلر: أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، أن الشخص الذي نفذ محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هو توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاماً.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب، الأحد، كشف فيه هوية منفذ الهجوم المسلح على ترامب أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا.

وأظهرت لقطات فيديو جثته ملقاة فوق مبنى قريب من مكان التجمع.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن توماس كروكس كان من المنتمين إلى الحزب الجمهوري.

ووفقها فقد عُثر على اسم كروكس في قائمة المشاركين في الانتخابات التمهيدية المغلقة التي من خلالها يمكن للأعضاء التصويت للشخص الذي يريدون أن يكون المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري.
وتبين أيضاً أن كروكس تبرع بمبلغ 15 دولارًا لصالح لجنة عمل سياسي ديمقراطية تسمى “مشروع الإقبال التقدمي” في عام 2021، على الرغم من ورود اسمه في قاعدة بيانات الناخبين الجمهوريين في ولاية بنسلفانيا.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن التحقيق حول الحادثة مستمر، وأنه تمت دعوة الأشخاص الذين لديهم معلومات حول الحادثة لمشاركتها عبر موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

كما أكّد مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال مؤتمر صحافي، في ساعة متأخّرة السبت، أنّ إطلاق النار الذي استهدف المرشّح الجمهوري دونالد ترامب السبت كان محاولة اغتيال.

الشخص الذي حاول اغتيال ترامب كان يحمل عبوات ناسفة في سيارته

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن الشخص الذي قال مسؤولون إنه حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب أمس السبت، كان يحمل عبوات ناسفة في سيارته . وذكرت المصادر للصحيفة إن السيارة كانت متوقفة بالقرب من تجمع ترامب الانتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. وتلقت الشرطة تقارير متعددة عن وجود طرود مشبوهة بالقرب من موقع مطلق النار.

وقال كيفن روجيك من مكتب “إف بي آي” للصحافيّين في بتلر بولاية بنسيلفانيا، حيث كان ترامب يعقد مهرجاناً انتخابياً حاشداً، عندما دوّى إطلاق النار: “هذا المساء، شهدنا ما نعتبر أنها محاولة اغتيال ضدّ رئيسنا السابق دونالد ترامب”.

وقال ترامب عقب حادثة إطلاق النار “أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية” قبل مغادرته المستشفى. وقد شوهد ترامب ودماء على أذنه ووجههأ اثناء إجلائه من منصة التجمع الانتخابي من قبل فريق جهاز الخدمة السرية الأمريكي المرافق له.

“Most importantly, and I mean this from the bottom of my heart, Trump is a threat to this nation.” – Joe Biden yesterday pic.twitter.com/31lNO7bk3p

وكان جهاز الخدمة السرية الأمريكي قد أفاد بمقتل أحد الحضور وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية ، أنتوني جوجليلمي، في بيان، إن مطلق النار قتل أيضاً.

وتابع جوجليلمي أن “مطلق النار المشتبه به أطلق عدة طلقات تجاه المنصة من مكان مرتفع خارج مكان التجمع الانتخابي”.

وأوضح أن أفراد جهاز الخدمة السرية “حيّدوا مطلق النار، وهو ميت الآن”.

وأظهرت صورة كيف مرت الرصاصة جنب رأس ترامب بعدما لامست أذنه.

(وكالات)

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  1. يقول كنعان المقدسي:
    يوليو 14, 2024 الساعة 9:11 م

    “لي هارفي اوزولد” المتهم بإطلاق النار على موكب الرئيس الأمريكي “كينيدي” تم اغتيال المتهم قبل استكمال التحقيق معه، وبالتالي تم طي القضية، خاصة وان قاتل اوزولد مات بعد فترة قصيرة. في حالة ترامب، التاريخ يعيد نفسه، حيث أن مطلق النار سقط قتيلا دون جراء تحقيق معه؟؟؟ الا يستدعي الأمر إثارة العديد من التساؤلات؟؟؟

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