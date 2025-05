مكتب التحقيقات الفيدرالي: إطلاق النار على ترامب “محاولة اغتيال”.. وتحديد هويّة المنفذ ـ (فيديو)

بتلر: أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، أن الشخص الذي نفذ محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هو توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاماً.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب، الأحد، كشف فيه هوية منفذ الهجوم المسلح على ترامب أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا.

وأظهرت لقطات فيديو جثته ملقاة فوق مبنى قريب من مكان التجمع.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن توماس كروكس كان من المنتمين إلى الحزب الجمهوري.

🚨🚨🚨JUST IN: Purported photos of 20-year-old Thomas Matthew Crooks were of an internet troll who falsely claimed to be the shooter.

THIS is the real Thomas Crooks.

Wow get this: A former classmate said: “He didn’t seem like really weird or anything. I would have pegged him… pic.twitter.com/8oljXVKtnF

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) July 14, 2024