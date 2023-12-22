مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يبحث 1800 تقرير عن تهديدات داخلية تتعلق بحرب غزة

واشنطن- “القدس العربي”: قالت ليزا موناكو، نائبة وزير العدل الأمريكي، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يدقق في أكثر من 1800 تقرير بشأن ما وصفته بتهديدات داخلية تتعلق بتبعات الحرب في غزة.

وأكدت موناكو في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي” أنه “تم في كثير من الأحيان، حل التهديدات أو التنبيهات التي تلقاها مكتب التحقيقات الفيدرالي دون وقوع أي حادث”، ولكن الحجم الهائل للتهديدات أو التنبيهات، التي تلقاها مكتب التحقيقات الفيدرالي تسبب في “الكثير من الضغط” على سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، حيث يطارد العملاء والمدعون العامون الخيوط المحتملة في جميع أنحاء البلاد. بالتعاون مع الشركاء المحليين.

وقالت :” هنالك تهديدات وعمليات خداع يمكن أن تنطوي على مزاعم بتمويل الإرهاب”، مشيرة إلى الارتفاع الكبير في حجم وتواتر أنواع التقارير التي نتلقاها.”

وزعمت موناكو بطريقة غامضة بأن “صور” هجوم حركة حماس على إسرائيل قد أثارت ردود فعل عاطفية في جميع أنحاء العالم أدت بدورها إلى “ارتفاع كبير جداً في التهديدات” و”العنف الفعلي” داخل الولايات المتحدة.

وقالت: “لقد رأينا أفراداً يأخذون، على ما أعتقد، الإلهام الملتوي من تلك الصور”.

وأشارت موناكو، أيضًا، إلى أن وزارة العدل شهدت ارتفاعًا في التهديدات التي تستهدف المسؤولين السياسيين والحكوميين. وفي هذا الأسبوع وحده، أشارت إلى القضايا المرفوعة ضد أفراد متهمين بتهديد قاضي المحكمة العليا الأمريكية، وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وثلاثة مرشحين للرئاسة.