مكتب التحقيقات الفيدرالي: السائق المسؤول عن حادث الدهس المميت في نيو أورليانز تصرف بمفرده

نيو أورليانز: أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في تحديث جديد، أن سائق الشاحنة الصغيرة المسؤول عن حادث الدهس المميت في نيو أورليانز تصرف بمفرده.

وكان مسؤولون قد أعلنوا، أمس الأربعاء، إنهم يبحثون عن مشتبه بهم محتملين آخرين في حادث دهس يجري التحقيق بشأنه باعتباره عملا إرهابيا.

لكن كريستوفر رايا، نائب مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالي، قال اليوم الخميس إن الأدلة تشير الآن إلى أن شمس الدين جبار كان المسؤول الوحيد عن حادث الدهس، وأعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأفاد رايا بأن منفّذ عملية الدهس أعلن في مقاطع فيديو تأييده لتنظيم الدولة والتحاقه به أيضا.

وقال إن خمسة مقاطع فيديو نشرت على حساب المشتبه به شمس الدين جبار على فيسبوك قبل يوم من الهجوم، حيث “أوضح أنه خطط في البداية لإيذاء عائلته وأصدقائه، لكنه كان قلقا من أن عناوين وسائل الإعلام لن تركز على الحرب بين المؤمنين والكفار”.

(وكالات)