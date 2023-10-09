سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مكتب التحقيقات الفيدرالي يقول إنه لا توجد “تهديدات موثوقة” ضد الولايات المتحدة بعد هجمات حماس

منذ 48 دقيقة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الإثنين إنه لا توجد تهديدات موثوقة للولايات المتحدة فيما يتعلق بهجمات حماس على إسرائيل، لكنه أشار إلى أنه مستعد لتعديل موقفه في مواجهة أي مخاطر متغيرة.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في بيان، اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه “في حين أن مكتب التحقيقات الاتحادي ليس لديه معلومات استخباراتية محددة وذات مصداقية تشير إلى تهديد للولايات المتحدة ناجم عن هجمات حماس في إسرائيل، فإننا نراقب عن كثب الأحداث التي تتكشف”.

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه لن يتردد في تغيير موقفه “لحماية الشعب الأمريكي”.

وقالت الوكالة إنها تعمل أيضًا في إسرائيل للمساعدة في تحديد هوية المفقودين والقتلى والجرحى وإيواء الأمريكيين المتضررين من الحرب.

وأضافت “يتم التعامل مع التقارير المتعلقة بالأمريكيين المتوفين أو المصابين أو المفقودين بأقصى قدر من الإلحاح ويتم التحقيق فيها بدقة”.

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