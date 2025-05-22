مكتب اللاجئين بالخارجية الأمريكية سيتولى تقديم المساعدات في حالات الكوارث

واشنطن: سيقود مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للتعامل مع قضايا اللاجئين، والذي يعمل على الحد من الهجرة غير الشرعية، استجابة الولايات المتحدة للكوارث الخارجية، وفقًا لمقتطفات من برقية داخلية للوزارة، وهو دور يقول الخبراء إنه يفتقر إلى المعرفة والموظفين اللازمين له.

ويتولى مكتب السكان واللاجئين والهجرة هذه المهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي وكالة المساعدات الخارجية الأمريكية الرئيسية، التي تعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على تفكيكها، وفقًا لمقتطفات اطّلعت عليها رويترز.

وأدى تفكيك الوكالة- التي يشرف عليها إلى حد كبير الملياردير إيلون ماسك في إطار حملة ترامب لتقليص الحكومة الاتحادية- إلى ما وصفه العديد من الخبراء باستجابة الإدارة الأمريكية المتأخرة وغير الملائمة للزلزال الخطير الذي ضرب ميانمار، يوم 25 مارس/آذار.

وترد هذه المقتطفات في برقية تُعرف باسم “جميع المراكز الدبلوماسية والقنصلية”، والتي أُرسلت هذا الأسبوع إلى السفارات الأمريكية وغيرها من المراكز الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم.

ولم تتمكن رويترز من معرفة التاريخ الدقيق للبرقية.

وأشارت البرقية إلى ضرورة تشاور جميع البعثات الأمريكية في الخارج مع مكتب السكان واللاجئين والهجرة بشأن إعلانات الكوارث الخارجية، بموجب الترتيب الجديد.

وورد فيها أنه “بموافقة مكتب السكان واللاجئين والهجرة وإدارة الكوارث بناءً على المعايير المحددة للمساعدة الدولية في حالات الكوارث، يمكن تخصيص ما يصل إلى 100 ألف دولار لدعم الاستجابة الأولية”.

وأضافت: “قد تتوفر موارد إضافية بناءً على الحاجة الإنسانية المقررة”، بالتشاور مع مكاتب وزارة الخارجية الأخرى.

ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

(رويترز)