مفوضية حقوق الإنسان تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم السبت، استخدام الجيش الإسرائيلي القوة غير القانونية أثناء عملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة وخاصة في مخيم جنين.

وقال المكتب، في بيان وصل “القدس العربي” نسخة منه، إن العملية المستمرة للقوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين وأجزاء مجاورة من المدينة “أدت إلى عمليات قتل غير قانونية على ما يبدو، وانعدام الأمن للسكان الفلسطينيين، وتدمير هائل للمخيم الذي يقطنه حوالي 11,000 فلسطيني”. وأشار البيان إلى أن الجيش “قتل على الأقل 12 فلسطينيا في جنين والمنطقة المحيطة بها عبر الغارات الجوية والذخيرة الحية”. و”من بين الذي وقعوا ضحايا هذه الهجمات رجل مسن في الـ83 من عمره قتل ليلة أمس واسمه أحمد يونس قنديل. الذي، حسب أقوال عائلته، خرج من منزله في الحي الشرقي من جنين لشراء بعض المواد الغذائية، وتعرض لإطلاق نار من قبل قناصة إسرائيليين، منذ اللحظة التي خرج فيها”. وأشار البيان إلى أن عائلة قنديل قالت إنها مُنعت من الوصول إليه لمدة ساعتين حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على أي شيء يتحرك في المنطقة.

الأمم المتحدة تدين استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للقوة غير القانونية في العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. وتدعو إلى إنهاء الهجوم الحالي على مخيم #جنين للاجئين على الفور. https://t.co/FtClRSClkh — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) August 31, 2024

الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية

وذكَّر البيان إسرائيل بالتزاماتها بقوانين الاحتلال، التي تلزمها باتخاذ خطوات لضمان أمن السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة مع الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية المعمول بها فيما يتعلق بإنفاذ القانون. وذكّر البيان إسرائيل كذلك بالرأي القانوني الذي صدر عن محكمة العدل الدولية والذي يشير إلى أن الاحتلال غير قانوني، كما طالب إسرائيل بإنهائه في أسرع وقت ممكن.

وأفاد مكتب حقوق الإنسان بأن الجيش الإسرائيلي قام بتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية العامة على نطاق واسع، فضلا عن المنازل الخاصة ومسجد في الحي الشرقي من المدينة ومخيم جنين. وأضاف أنه منذ بدء العملية في 28 آب/ أغسطس، نشرت القوات الإسرائيلية عددا كبيرا من ناقلات الجند المدرعة والجرافات والقناصة، بدعم من الطائرات المُسيرة والطائرات، وفرضت حظر التجول في المخيم والأجزاء المجاورة من المدينة، والتي انقطعت عنها أيضا الكهرباء وإمدادات المياه. وأفاد سكان المخيم والمسعفون وموظفو الأمم المتحدة بأن العديد من العائلات عالقة في منازلها بدون ماء وطعام، بما في ذلك أطفال ورضع.

وأوضح المكتب أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إنها تمكنت منذ بدء العملية من إجلاء 20 شخصا مصابين بالذخيرة الحية، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 18 شهرا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى. ونقل عن الجمعية كذلك أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارات الإسعاف التابعة لها أربع مرات على الأقل، وأنه في إحدى الحوادث التي وقعت في 30 آب/أغسطس، أصيب طبيب وسائق.

وقال مكتب حقوق الإنسان إنه تلقى معلومات تفيد بأن الجنود الإسرائيليين يعتقلون عشرات الشباب الفلسطينيين من منازلهم ويستجوبونهم، فضلا عن إخضاعهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب وإجبارهم على البقاء في الهواء الطلق لساعات طويلة دون طعام أو ماء، مضيفا أنه بحسب تقارير، تم نقل العديد من المعتقلين إلى أماكن غير معلنة.

وأشار أيضا إلى حادثة منفصلة حيث ​​وردت أنباء عن مقتل رجلين فلسطينيين صباح 31 آب/أغسطس برصاص القوات الإسرائيلية في محاولتين منفصلتين لتفجير سيارتين في جنوب الضفة الغربية، وأنه وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أصيب ثلاثة ضباط إسرائيليين، اثنان منهم بنيران صديقة إسرائيلية. وشدد المكتب على أن استخدام الأسلحة والتكتيكات العسكرية يساهم في تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

العملية العسكرية تتجاوز معايير إنفاذ القانون

وفي بيان متصل من الضفة الغربية، كما جاء على لسان المتحدث الرسمي للأمين العام ستيفان دوجريك، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن “استمرار العمليات الإسرائيلية في مناطق معينة والتي تستخدم تكتيكات عسكرية مميتة تتجاوز معايير إنفاذ القانون على ما يبدو،

وجاء في البيان “اليوم، استمرت مثل هذه العمليات في الغالب في محافظة جنين، وفقًا لما قيل لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وقد حشد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الآن مجموعة من الشركاء الإنسانيين من الأمم المتحدة وخارجها لزيارة بعض المناطق المتضررة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتقييم الأضرار وبالطبع لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة. وسيتم ذلك بالتنسيق الوثيق مع الأونروا. الجميع يقفون على أهبة الاستعداد لتقديم استجابة بناءً على احتياجات الناس”.

وحول إصابة الطبيب قرب جنين نتيجة إطلاق النار على سيارته قال دوجريك: “كما ذكرنا، وقع المدنيون ضحايا لإطلاق النار. وأعتقد أن هذا يشكل إشارة أخرى، إذا تأكدت، إلى الثمن الباهظ الذي يدفعه العاملون في مجال الرعاية الصحية في هذا الصراع”.