إسرائيل تعلن اختفاء أثر حاخام في الإمارات بظروف غامضة- (صور)

تسفي كوجن الإسرائيلي الذي أعلن عن اختفائه- لقطة شاشة

القدس المحتلة: أعلنت السلطات الإسرائيلية السبت، اختفاء أثر حاخام مقيم في الإمارات، وسط مخاوف من تل أبيب بأن يكون الحادث “مرتبطا بعمل إرهابي”.

يأتي ذلك فيما لم يصدر عن الجانب الإماراتي أي تعليق رسمي بالخصوص حتى الساعة 16:05 ت.غ.

وفي بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجهاز الاستخبارات “الموساد”، أوضح أن الحاخام تسفي كوجان، وهو مواطن إسرائيلي من أصول مولدوفية ومبعوث عن حركة “حباد”، “اختفى في ظروف غامضة منذ ظهر الخميس”.

وذكر البيان أن “المعلومات الأولية تشير إلى احتمال أن يكون الاختفاء ناتجا عن عمل إرهابي”.

وأضاف أن “السلطات الإماراتية فتحت تحقيقا في الحادث”، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية تعمل بشكل مكثف لضمان سلامة الحاخام وتحديد ملابسات الحادث.

موقع ynet الإسرائيلي كل الدلائل تشير إلى أن الإسرائيلي”تسڤي كوغان” الذي اختفت آثاره يوم الخميس في #أبو_ظبي تم خطفه وقتله . pic.twitter.com/eP8Ta8xYVX — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) November 23, 2024

ترجمة قُدس|صورة الحاخام الإسرائيلي المفقودة آثاره في الإمارات، “تسفي كوغان”. pic.twitter.com/DdzeilA4lw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 23, 2024

(الأناضول)