جولة مفاوضات مرتقبة بين إسرائيل وحماس.. ومكتب نتنياهو يعلن إرسال وفد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار

تل أبيب: قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن الوسطاء الرئيسيين بهدنة قطاع غزة سيحضرون جولة مفاوضات مرتقبة منتصف أغسطس/ آب الجاري، فيما يقود مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز وفد بلاده.

كذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وفدا إسرائيليا سيشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن محتجزين مع حركة حماس الأسبوع المقبل.

وأكد مكتب نتنياهو في وقت مبكر من اليوم الجمعة، أن المفاوضين الإسرائيليين سيتوجهون للمشاركة في المحادثات يوم 15 آب/ أغسطس الجاري، قائلا “إن الوفد سيسافر إلى أي مكان يتم تحديده لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري”، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ولم يصدر أي رد فوري من جانب حركة “حماس”.

من جهتها، نقلت “سي إن إن” الخميس عن مصدر مطلع (لم تسمّه) قوله إن “اجتماعا يجري التخطيط له في الموعد الذي أعلن عنه بيان قادة الولايات المتحدة وقطر ومصر، وهو 15 أغسطس/ آب الجاري، ومن المتوقع أن يحدث، لكن الأمر متوقف على موافقة إسرائيل وحماس”.

وأضاف المصدر أن مدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز سيقود الوفد الأمريكي في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وصفقة المحتجزين في غزة.

بدوره، أعلن لبنان دعمه للبيان المشترك الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

كانت الولايات المتحدة وقطر ومصر قد دعت حماس وإسرائيل إلى استئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتفاق تبادل الأسرى في 15 آب/ أغسطس. جاء ذلك في بيان مشترك لقادة مصر والولايات المتحدة وقطر أمس الخميس.

وقال البيان إنه “حان الوقت كي يتم بصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وكذا المعاناة المستمرة منذ أمد بعيد للرهائن وعائلاتهم. وحان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين”.

وأضاف: “سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليا على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ. ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 أيار/ مايو 2024 وتمت المصادقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2735”.

ودعا البيان إلى عدم إضاعة المزيد من الوقت مشيرا إلى أنه يجب ألا تكون هناك ذرائع من قبل أي طرف لتأجيل آخر، وأنه حان الوقت الآن للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق. وتابع البيان: “نحن كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف”.

وأكد: “دعونا الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الخميس الموافق 15 آب/ أغسطس في (الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة”.

(وكالات)